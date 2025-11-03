Eurovision 2026: Ρεκόρ συμμετοχών για τον εθνικό τελικό, υποβλήθηκαν 264 προτάσεις

Μεγάλο ενδιαφέρον φαίνεται ότι θα έχει ο εθνικός τελικός για την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από 12 έως 16 Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΡΤ, υπήρξαν 264 υποβολές προτάσεων στην πρώτη φάση της διαδικασίας για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας.

Η ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη γίνεται μέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, που θα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς κι έναν τελικό.

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον εθνικό τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών.

Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και να αναδειχθεί η μουσική δημιουργία στη χώρα μας.