Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision 2026: Τρεις τραγουδίστριες θα απασχολήσουν στον εθνικό τελικό
Στις 2 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία, που έχει ορίσει η ΕΡΤ, για την κατάθεση τραγουδιών για την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Eurovision 2026. Πολλά ονόματα ακούγονται, όπως των Marseaux, Good Job Nicky, Joanne, Akylas, Mikay, Claydee, Evangelia, Τάνιας Μπρεάζου, ZAF, Rosanna Mailan, Πέννυς Μπαλτατζή και Αλεξάνδρας Σιετή. Κάποιες από τις παραπάνω τραγουδίστριες, ίσως, έχουν προβάδισμα στην «καρδιά» του κοινού, αφού κάνουν γκελ στη νεολαία και τους Eurofans.

Η Marseaux είναι μία από αυτές. Στα 24 της έχει χαρακτηριστεί ως το next big thing της ελληνικής ποπ, κάνοντας συνεργασίες με σημαντικά ονόματά και διαγράφοντας τον δικό της δρόμο. «Από μικρή έλεγα πως θα γίνω ηθοποιός. Πήγαινα χορό από τα έξι μου. Στην πρώτη γυμνασίου ήρθε η δασκάλα και μου είπε πως άκουσε για μία audition για ένα musical. Μου είπε ότι πιστεύει πως το έχω. Ήμουν λίγο διστακτική γιατί εγώ μόνο χόρευα, δεν ήξερα πως έχω καλή φωνή. Τελικά πήγα και πέρασα. Έτσι έπαιξα στο Annie, στη Μελωδία της Ευτυχίας και μετά στο Billy Eliot», έχει δηλώσει. Ο δρόμος προς την επιτυχία μπορεί να ήταν ανοιχτός λόγω ταλέντου, αλλά οι δυσκολίες στην προσωπική ζωή ήταν πολλές…

«Στα 17 μου χρόνια, έχασα τη μητέρα μου, οπότε εκεί ήταν το χάος. Λέω “τώρα τι κάνουμε;”. Είχα έναν υποστηρικτή και τον έχασα. Χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου, χάνεις τον κόσμο όλο», έχει παραδεχτεί. Πλέον, έχοντας αφήσει τα δύσκολα στο παρελθόν, πιο δυνατή και ώριμη, ετοιμάζεται να δώσει τη δική της μάχη για την Eurovision δηλώνοντας πρόσφατα: «Το κεφάλαιο της Eurovision θα με ενδιέφερε, ναι, είναι και αυτό στο bucket list. Έχω σκοπό κάποια στιγμή να το κάνω».

https://www.instagram.com/reel/DLfyM-tI8vr/

Η Mikay δεν περνά απαρατήρητη, όπου κι αν βρεθεί, όπου κι αν εμφανιστεί! Ο κόσμος την γνώρισε μέσα από το TikTok, ενώ έκανε τη διαφορά τραγουδώντας σε πολλές γλώσσες. «Τραγουδάω από πολύ μικρή, από 5 χρονών. Άκουγα cd της Celine Dion, που είχα βρει από τον παππού μου, και προσπαθούσα να κάνω τη φωνή μου να μοιάζει με τη δική της. Γεννήθηκα στη Ρόδο, μετακομίσαμε στην Ιταλία για έξι χρόνια και όταν ήμουν 7 χρονών επιστρέψαμε στη Ρόδο. Δεν μιλούσα καθόλου ελληνικά, αλλά τα έμαθα μέσα σε τρεις μήνες. Μιλάω ελληνικά, ιταλικά, αγγλικά, λίγο κινέζικα και πιο λίγα ιαπωνικά και κορεάτικα», έχει πει σε συνέντευξή της. «Το ταξίδι στην Κίνα μου έχει αλλάξει τη ζωή. Πήγα εκεί με μια κινέζικη εταιρία που κάνει σόου, έπειτα από πρόταση. Δεν το είχα φανταστεί ποτέ και απλά με τον παραγωγό μου έκανα διασκευές γνωστών τραγουδιών στο YouTube», έχει παραδεχτεί.

Ωστόσο, επέστρεψε στη χώρα μας και άρχισε να απασχολεί με τα βίντεό της στο Tik Tok μέσα στην πανδημία. Η Mikay παρακολουθεί τη Eurovision από πολύ μικρή ηλικία και έχει ερμηνεύσει πολλά τραγούδια από τον διαγωνισμό, όπως το «Tattoo» και το «Euphoria» της Loreen, το «Mon amour» του Slimane, το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι και το νικητήριο «The Code» του Nemo, το οποίο έφτασε στα αυτιά του ίδιου του καλλιτέχνη και δεν παρέλειψε να την σχολιάσει. Τώρα, αναμένουμε να δούμε αν θα κερδίσει μία θέση στον εθνικό τελικό για την εκπροσώπηση της χώρας μας.

https://www.instagram.com/reel/DPEt7oCDesN/

Δυνατή αντίπαλος θα είναι η Evangelia, που με ένα βίντεο -που μοιράστηκε στα social media- και το σχόλιο Eurovision 2026 αποκάλυψε στους φανς της πως έχει έτοιμο το τραγούδι για τον εθνικό τελικό. Η καλλονή, που μέτρησε τις δυνάμεις της με την Κλαυδία και πέρυσι, γεννήθηκε στις 24 Μαΐου 1992, μεγάλωσε μοιράζοντας τον χρόνο της μεταξύ της φάρμας της γιαγιάς της στην Κρήτη και του New Jersey. Αυτή η διπλή πολιτισμική επιρροή αντικατοπτρίζεται στη μουσική της, όπου συνδυάζει παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία με σύγχρονους pop ήχους.

Το 2020 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Páme Páme», το οποίο γυρίστηκε στην Κρήτη και συνδυάζει παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία με σύγχρονους ήχους. Το 2021, συνεργάστηκε με την Ελένη Φουρέιρα στο τραγούδι «Fotiá», ενισχύοντας την παρουσία της στη διεθνή pop σκηνή. Ξεπέρασε πρόσφατα τα σύνορα της χώρας, καθώς είναι η πρώτη Ελληνίδα πρέσβειρα στην παγκόσμια καμπάνια EQUAL του Spotify, ενώ το πρώτο της άλμπουμ «Pepromeno» βρίσκεται επίσημα στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025.

https://www.instagram.com/reel/DO1OV70CIPB/

