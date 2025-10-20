Eurovision 2026: Το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο δίνει ξανά το εισιτήριο για τον εκπρόσωπο της Ιταλίας

Η συμμετοχή του νικητή στη Eurovision έχει προϋποθέσεις, καθώς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή και της RAI

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Eurovision 2026: Το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο δίνει ξανά το εισιτήριο για τον εκπρόσωπο της Ιταλίας
eurovisionworld
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για ακόμα μία χρονιά, η Ιταλία θα επιλέξει τον εκπρόσωπό της για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision μέσα από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Ο καλλιτέχνης που θα κερδίσει τον ιταλικό διαγωνισμό του 2026 θα έχει το πρωταρχικό δικαίωμα να ανέβει στη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας τη χώρα με το τραγούδι που παρουσίασε στο Σαν Ρέμο. Η συμμετοχή του νικητή έχει προϋποθέσεις, καθώς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή και της RAI, της εθνικής ραδιοτηλεόρασης.

Φυσικά, η τελική εκπροσώπηση θα πρέπει να λάβει την επίσημη έγκριση της EBU, βάσει των κανονισμών του διαγωνισμού, οι οποίοι αφορούν μεταξύ άλλων το περιεχόμενο των στίχων. Αυτό ισχύει για κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες, καθώς και οι δισκογραφικές τους εταιρείες, είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν εγκαίρως το σχετικό έντυπο αποδοχής που διανέμει η διοργάνωση του φεστιβάλ. Με την υπογραφή αυτή, αποδέχονται τον κώδικα δεοντολογίας της Eurovision και τις οδηγίες για όλες τις αποστολές, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τη RAI από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης.

Σε περίπτωση που η EBU δεν εγκρίνει τη συμμετοχή του νικητή του Σαν Ρέμο ή αν δεν κατατεθεί το έντυπο αποδοχής εντός προθεσμίας, η RAI θα προχωρήσει στον ορισμό του Ιταλού εκπροσώπου ακολουθώντας τη σειρά της τελικής κατάταξης του φεστιβάλ. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι, η Ιταλία δεν εκπροσωπήθηκε από τον νικητή, Olly, καθώς ο ίδιος αποσύρθηκε. Η απόφασή του οδήγησε τη Rai να επιλέξει τον δεύτερο στη σειρά κατάταξης, Lucio Corsi.

*Με πληροφορίες από RAI

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57LIFESTYLE

Ο Κρητικός τραγουδιστής έφερε σε δύσκολη θέση την Παπαρίζου: Διάλογος με αμηχανία στο The Voice

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές εικόνες στην Γαλλία: Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» το Βαλ-ντ’Ουάζ - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες - Βίντεο

23:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάος σε αγώνα ποδοσφαίρου - Παίκτες της ομάδας που χάνει με 6-0 συγκρούονται με οπαδούς

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη αλλάζει τον κανόνα της διεύρυνσης: Ένταξη χωρίς πλήρη δικαιώματα ψήφου

23:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Επεισοδιακό ΔΣ του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα - Λιποθυμία και αναβολή της ψηφοφορίας

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε ο φίλαθλος που είχε σηκώσει τον Ντιέγκο Μαραντόνα στους ώμους του στο Μουντιάλ του 1986

23:26LIFESTYLE

H «απρόσωπη» Κιμ Καρντάσιαν που έκανε τους συνεργάτες της «να κλαίνε σιωπηλά»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Εντονη ανησυχία στο Ρέθυμνο για την επίθεση σε μαθητές στη στάση σχολικού λεωφορείου

23:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Πέθανε ξαφνικά ο 29χρονος διάσημος γκραν μάστερ στο σκάκι

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για την παραλαβή των πυραύλων Patriot»

23:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσή λίρα: Αγγίζει τα 1.000 ευρώ η τιμή της - Πού πωλούνται στην Ελλάδα

23:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ διόρισε επιχειρηματία κάνναβης ως ειδικό απεσταλμένο στο Ιράκ

23:00LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο δίνει ξανά το εισιτήριο για τον εκπρόσωπο της Ιταλίας

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης μας έχει πλέον και άλλον... συνοδό στο διάστημα - Ανακαλύφθηκε το ημί-φεγγάρι 2025 pn7

22:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, Λάκης Κλεώπας

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Μια επιχειρηματίας πέθανε σε ηλικία 56 ετών μετά από αισθητική επέμβαση στην Κωνσταντινούπολη

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακό εμφύτευμα ματιού βοήθησε τυφλούς ασθενείς να διαβάσουν ξανά

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δρομέας πάλεψε με την αρκούδα για να σωθεί - Με ένα δάγκωμα διέλυσε το χέρι του

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή:Κόντρα Χρυσοχοΐδη-Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή:Κόντρα Χρυσοχοΐδη-Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

23:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Πέθανε ξαφνικά ο 29χρονος διάσημος γκραν μάστερ στο σκάκι

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Βίντεο από την πρώτη εγκληματική επίθεση του συνεργού σε βάρος του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Έξι νομοί της Ελλάδας σε σταθερό μαρασμό επί 45 χρόνια

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο

23:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσή λίρα: Αγγίζει τα 1.000 ευρώ η τιμή της - Πού πωλούνται στην Ελλάδα

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό – Δημοσιοποίησε το βίντεο της επίθεσης

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

21:32LIFESTYLE

Βασίλης Κούκουρας: «Καβάλησα το καλάμι, αλλά είχα καλούς φίλους και με συμμάζεψαν»

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Μια επιχειρηματίας πέθανε σε ηλικία 56 ετών μετά από αισθητική επέμβαση στην Κωνσταντινούπολη

15:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στην Καβάλα βρέθηκε ο Μεγάλος Λαχνός του Εθνικού Λαχείου που κέρδισε 1 εκατ. ευρώ

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης μας έχει πλέον και άλλον... συνοδό στο διάστημα - Ανακαλύφθηκε το ημί-φεγγάρι 2025 pn7

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ