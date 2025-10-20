Eurovision 2026: Το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο δίνει ξανά το εισιτήριο για τον εκπρόσωπο της Ιταλίας

Για ακόμα μία χρονιά, η Ιταλία θα επιλέξει τον εκπρόσωπό της για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision μέσα από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Ο καλλιτέχνης που θα κερδίσει τον ιταλικό διαγωνισμό του 2026 θα έχει το πρωταρχικό δικαίωμα να ανέβει στη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας τη χώρα με το τραγούδι που παρουσίασε στο Σαν Ρέμο. Η συμμετοχή του νικητή έχει προϋποθέσεις, καθώς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή και της RAI, της εθνικής ραδιοτηλεόρασης.

Φυσικά, η τελική εκπροσώπηση θα πρέπει να λάβει την επίσημη έγκριση της EBU, βάσει των κανονισμών του διαγωνισμού, οι οποίοι αφορούν μεταξύ άλλων το περιεχόμενο των στίχων. Αυτό ισχύει για κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες, καθώς και οι δισκογραφικές τους εταιρείες, είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν εγκαίρως το σχετικό έντυπο αποδοχής που διανέμει η διοργάνωση του φεστιβάλ. Με την υπογραφή αυτή, αποδέχονται τον κώδικα δεοντολογίας της Eurovision και τις οδηγίες για όλες τις αποστολές, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τη RAI από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης.

Σε περίπτωση που η EBU δεν εγκρίνει τη συμμετοχή του νικητή του Σαν Ρέμο ή αν δεν κατατεθεί το έντυπο αποδοχής εντός προθεσμίας, η RAI θα προχωρήσει στον ορισμό του Ιταλού εκπροσώπου ακολουθώντας τη σειρά της τελικής κατάταξης του φεστιβάλ. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι, η Ιταλία δεν εκπροσωπήθηκε από τον νικητή, Olly, καθώς ο ίδιος αποσύρθηκε. Η απόφασή του οδήγησε τη Rai να επιλέξει τον δεύτερο στη σειρά κατάταξης, Lucio Corsi.

*Με πληροφορίες από RAI

