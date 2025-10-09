Eurovision 2026: Αλλάζουν τα δεδομένα για το Ισραήλ μετά την Ειρήνη στη Γάζα - Τα «χαρτιά» της EBU

Η ανακοινωθείσα έκτακτη Γενική Συνέλευση της EBU (European Broadcasting Union), η οποία είχε προγραμματιστεί για τις αρχές Νοεμβρίου με βασικό θέμα τη συμμετοχή ή μη του Ισραήλ στη Eurovision 2026, βρίσκεται πλέον στον «αέρα». Η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται να είναι τυχαία, καθώς η καθυστέρηση στην αποστολή της σχετικής πρόσκλησης προς τα μέλη έρχεται αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης στη Γάζα.

Το βασικό επιχείρημα κατά του αποκλεισμού χάνει τη δυναμική του

Το κύριο επιχείρημα των δημόσιων ραδιοτηλεοράσεων-μελών που ζητούσαν την αποπομπή του ισραηλινού φορέα KAN δεν ήταν κάποια παραβίαση κανονισμών της EBU – όπως συνέβη με τις περιπτώσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας – αλλά ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Γάζα και οι σοβαρές ανθρωπιστικές του συνέπειες.

Τώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να αποκλιμακώνεται, οι ισορροπίες εντός της Ένωσης μεταβάλλονται ριζικά. Η EBU, εκτιμάται ότι, ενδεχομένως ανέμενε τις πολιτικές εξελίξεις προτού προχωρήσει σε μια τόσο διχαστική διαδικασία. Εάν ο πόλεμος πάψει να αποτελεί ενεργό ζήτημα, το βασικό ηθικό και πολιτικό επιχείρημα υπέρ του αποκλεισμού χάνει την ουσία και τη δυναμική του.

Η μη αποστολή της πρόσκλησης δεν αποτελεί λοιπόν αμέλεια, αλλά συνειδητή αναμονή για τη σταθεροποίηση του πολιτικού τοπίου, γεγονός που ευνοεί τη διατήρηση του status quo.

Η στάση των χωρών που απειλούν με αποχώρηση

Οι χώρες που είχαν προαναγγείλει ότι θα αποχωρούσαν από τον διαγωνισμό σε περίπτωση συμμετοχής του Ισραήλ (όπως η Ισλανδία και η Ιρλανδία), αναμένεται τώρα να πάρουν πάλι θέση, καθώς θα κληθούν να αποφασίσουν αν επιμένουν στην αρχική τους στάση ή αν αναθεωρούν.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι αν θα διεξαχθεί τελικά η ψηφοφορία και, αν ναι, πόσο διαφορετικό θα είναι το αποτέλεσμα τώρα που η ειρήνη στη Γάζα μεταβάλλει ριζικά το κλίμα.

