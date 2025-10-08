Eurovision 2026 - Στον αέρα η διοργάνωση στην Αυστρία αν αποκλειστεί το Ισραήλ

Στον αέρα βρίσκεται η διοργάνωση της Eurovision 2026, καθώς η ηγεσία του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP) και ο ίδιος ο καγκελάριος της χώρας δηλώνει ότι, εάν υπάρξει μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ, τότε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ORF δεν θα πρέπει να διοργανώσει τη Eurovision!

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision2026 έχει ήδη μετατραπεί σε διεθνές πολιτικό ζήτημα, με το ενδεχόμενο αποκλεισμού του Ισραήλ να προκαλεί τριγμούς στην Αυστρία, χώρα που πρόκειται να τον φιλοξενήσει.

Η στάση της αυστριακής κυβέρνησης και του Βερολίνου

Αρκετές χώρες, με επικεφαλής για άλλη μια φορά την κυβέρνηση της Ισπανίας, επιδιώκουν τον αποκλεισμό της Ισραηλινής καλλιτέχνιδας από τη μουσική διοργάνωση. Η μυστική ψηφοφορία των δημόσιων τηλεοπτικών φορέων της EBU αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η μυστικότητα της ψηφοφορίας καθιστά «πιθανή την πλειοψηφία υπέρ του αποκλεισμού του Ισραήλ».

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, έχει ήδη δηλώσει ότι η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό, επικαλούμενος «ιστορική ευθύνη».

Η στάση αυτή βρήκε άμεση απήχηση και στην αυστριακή ηγεσία του OVP (Λαϊκό Κόμμα). Ο Καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ και ο υφυπουργός του, Αλεξάντερ Προλ, φέρονται να ασκούν παρασκηνιακά πιέσεις τόσο στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ORF όσο και στον Δήμο Βιέννης ώστε η Αυστρία να μην επιτρέψει τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

«Είναι αδύνατο εμείς να απαγορεύσουμε σε μια Εβραία καλλιτέχνιδα να έρθει στη Βιέννη», δήλωσε κορυφαίο στέλεχος του OVP στο oe24.

Το πρόστιμο των 40 εκατ. ευρώ

Το ζήτημα γίνεται ιδιαίτερα περίπλοκο για τον ORF και τη Βιέννη, την πόλη υποδοχής. Ο ORF, μετά τη νίκη της Αυστρίας στον διαγωνισμό του 2025, έχει δεσμευτεί γραπτώς για τη διοργάνωση του 2026.

Εάν ο ORF αποχωρήσει, κινδυνεύει να καταβάλει έως και 40 εκατομμύρια ευρώ ως ρήτρα στον επόμενο διοργανωτή. Ο επικεφαλής του ORF, Roland Weissmann, φέρεται να έχει ήδη σηματοδοτήσει στην κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αναλάβει το κόστος του προστίμου – 26 εκατομμύρια ευρώ είναι το μερίδιο που αναλογεί στον ORF – σε περίπτωση ακύρωσης.

*Με πληροφορίες από oe24

