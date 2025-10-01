Eurovision 2026: Η EBU συγκαλεί έκτακτη ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Η Eurovision βρίσκεται στο επίκεντρο μιας βαθιάς πολιτικής κρίσης. Για τρίτη συνεχή χρονιά, η συμμετοχή του Ισραήλ, εν μέσω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, προκαλεί θύελλα αντιδράσεων, διαμαρτυριών και απειλών για μποϊκοτάζ από χώρες-μέλη.

Λίγο πριν καν ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για τον διαγωνισμό του 2026, η αντιπαράθεση έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) σε έκτακτη δράση.

Έκτακτη ψηφοφορία για το Ισραήλ

Αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου διχαστική κατάσταση, η EBU, που διοργανώνει τον διαγωνισμό, ανακοίνωσε σχέδια για έκτακτη ψηφοφορία. Σε επιστολή προς τα μέλη, η πρόεδρος της EBU, Delphine Ernotte-Cunci, δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε πως το ζήτημα «χρήζει ευρύτερης δημοκρατικής βάσης για τη λήψη απόφασης».

Σε μια «έκτακτη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση» στις αρχές του επόμενου μήνα, οι χώρες-μέλη καλούνται να ψηφίσουν για το εάν πρέπει ή όχι να επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Απειλές μποϊκοτάζ από την Ευρώπη

Η απόφαση της EBU έρχεται έπειτα από δημόσιες δηλώσεις και απειλές μποϊκοτάζ από αρκετούς κρατικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Η Σλοβενία υπήρξε ηχηρή, με την πρόεδρο του RTV, Natalija Gorscak, να δηλώνει κατηγορηματικά: «Εάν το Ισραήλ είναι εκεί, εμείς δεν θα είμαστε» .

Τη θέση αυτή υιοθέτησαν και ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από την Ισπανία (η οποία, ως μία από τις «Big Five», θα προκαλέσει σημαντικό οικονομικό πλήγμα αν αποχωρήσει), την Ολλανδία, την Ιρλανδία και την Ισλανδία, οι οποίοι απειλούν με αποχή όσο το Ισραήλ βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση.

Οι κανόνες και η πολιτική διχόνοια

Ειδικός στη Eurovision επισημαίνει ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά περίπλοκη για την EBU, η οποία στο παρελθόν «δεν ήταν συνεπής» ως προς την εφαρμογή των δικών της κανόνων για τα πολιτικά μηνύματα. «Ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, απ' όσο γνωρίζω, δεν έχει παραβιάσει κανέναν κανόνα. Ωστόσο, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η συμπερίληψή του θα μπορούσε να δυσφημίσει τον διαγωνισμό», εξήγησε.

Η άποψη του Ισραήλ

Η εκπρόσωπος του Ισραήλ το 2023, η Noa Kirel, η οποία ήρθε τρίτη, εξέφρασε την ελπίδα της χώρας της να μην αποκλειστεί. «Δεν πρόκειται για πολιτική, ποτέ δεν ήταν έτσι και πρέπει να το διατηρήσουμε, να εστιάσουμε στη μουσική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα ήταν άδικο να τιμωρηθεί ο λαός για τις ενέργειες της κυβέρνησης.

Ωστόσο, η πρόεδρος του RTV Σλοβενίας αντικρούει τη θέση αυτή, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορούμε να κρυβόμαστε λέγοντας ότι 'δεν είναι πολιτικό'» και κάλεσε την ευρωπαϊκή πολιτική να δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και η ενδεχόμενη αποχώρηση κρατών-μελών θα έχει άμεσο αντίκτυπο όχι μόνο στην αίγλη, αλλά και στη χρηματοδότηση και τη δομή του διαγωνισμού, θέτοντας σε κίνδυνο τη διεξαγωγή δύο ημιτελικών.

*Με πληροφορίες από Skynews

