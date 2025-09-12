Eurovision: Και η Ολλανδία απειλεί με αποχώρηση εάν συμμετάσχει του Ισραήλ

Μέχρι τώρα τέσσερις χώρες έχουν ανακοινώσει ότι θα αποσυρθούν από τον διαγωνισμό στην περίπτωση που γίνει αποδεκτή μία ισραηλινή συμμετοχή

Και η Ολλανδία, μετά την Ιρλανδία, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό της Eurovision 2026, αν το Ισραήλ συμμετάσχει στην εκδήλωση λόγω της ανθρωπιστικής κατάστασης της Γάζας, ανακοίνωσε το ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο AvroTros.

Χθες, το ιρλανδικό RTE ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ «είναι ηθικά αδικαιολόγητη δεδομένης της συνεχιζόμενης και αποτρόπαιης απώλειας ζωών στην Γάζα».

Οι τελευταίοι διαγωνισμοί της Eurovision επισκιάσθηκαν από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την συμμετοχή του Ισραήλ μεσούντος του πολέμου του Ισραήλ στην Γάζα.

Το δίκτυο AvroTros ανακοίνωσε ότι στην απόφασή του να μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό του 2026 έλαβε επίσης υπ' όψιν τον μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στην Γάζα .

Η European Broadcasting Union (EBU) που οργανώνει τον διαγωνισμό ανακοίνωσε χθες ότι κατανοεί «τους προβληματισμούς και τις πεποιθήσεις για τον εξελισσόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή».

«Συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις με τα μέλη της EBU για να συγκεντρώσουμε απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις συμμετοχές στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και τις γεωπολιτικές εντάσεις».

Eurovision 2026 - Κύμα αντιδράσεων από αρκετές χώρες

Η Ιρλανδία και η Ολλανδία δεν είναι οι μόνες που έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις. Το ίδιο έκανε και η Σλοβενία, με τον κρατικό της ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVSLO να δηλώνει ότι θα αποχωρήσει από τον διαγωνισμό σε περίπτωση συμμετοχής του Ισραήλ. Παρόμοια θέση έχει εκφράσει και ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Ernest Urtasun.

Ο επικεφαλής του ισλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RÚV, Stefán Eiríksson, δήλωσε ότι η συμμετοχή της χώρας του εξαρτάται από το αποτέλεσμα των συζητήσεων εντός της EBU και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως περισσότεροι από 70 πρώην διαγωνιζόμενοι της Eurovision έχουν υπογράψει επιστολή ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό του 2026.

