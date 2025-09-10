Η Ισπανία απειλεί με αποχώρηση από τη Eurovision 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

Ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, ανέφερε ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, εάν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ.

«Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να νομιμοποιούμε τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνείς εκδηλώσεις σαν να μη συμβαίνει τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην εκπομπή La hora de La 1 της δημόσιας τηλεόρασης TVE.

Ο Ουρτασούν τόνισε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, σημειώνοντας ότι «σε διοργανώσεις όπως η Eurovision δεν πρόκειται για έναν μεμονωμένο καλλιτέχνη, αλλά για κάποιον που εκπροσωπεί τους πολίτες μιας χώρας».

Ο Ισπανός υπουργός πρόσθεσε ότι εάν το Ισραήλ παραμείνει στη Eurovision το 2026 «και δεν καταφέρουμε να το αποβάλουμε, τότε θα πρέπει να ληφθούν μέτρα», σύμφωνα με την εφημερίδα La Vanguardia. Υπενθύμισε επίσης ότι ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έχει ήδη καλέσει την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η οποία διοργανώνει τη Eurovision– να προχωρήσει στον αποκλεισμό του Ισραήλ, όπως είχε συμβεί με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ουρτασούν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για αντισημιτισμό, αλλά για καταγγελία της «γενοκτονίας που συντελείται στη Γάζα», χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση του Ισραήλ «γενοκτονική».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η τελική απόφαση για την αποχώρηση θα ανήκει στη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE, η οποία ήδη από πέρσι έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Η συζήτηση γύρω από τη Eurovision έχει λάβει έντονα πολιτικές διαστάσεις. Ο γενικός διευθυντής του σλοβενικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTVSLO ανακοίνωσε ότι και η Σλοβενία θα αποσυρθεί πιθανότατα αν το Ισραήλ παραμείνει στον διαγωνισμό.

Περισσότεροι από 70 πρώην διαγωνιζόμενοι έχουν ήδη υπογράψει ανοικτή επιστολή ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ και του εθνικού του ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN, ενώ και ο περσινός νικητής της Eurovision, ο Αυστριακός τραγουδιστής JJ, έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της αποβολής του.

Η EBU έχει παρατείνει την προθεσμία για αποχώρηση χωρίς ποινές έως τον Δεκέμβριο, οπότε και αναμένεται η οριστική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026.