Eurovision 2026: Στον «αέρα» η συμμετοχή της Αλβανίας - Καταχρεωμένη η δημόσια ραδιοτηλεόραση

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Αλβανίας (RTSH) αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και τη συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό της Eurovision. Η νέα γενική διευθύντρια του σταθμού, Eni Vasili, παραδέχτηκε ότι αυτό βρίσκεται σε «καταστροφική κατάσταση εξαιτίας χρεών και υποχρεώσεων», επιβεβαιώνοντας έτσι τις καταγγελίες εργαζομένων για καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Η Vasili δήλωσε ότι η νέα διοίκηση δίνει προτεραιότητα στην αποπληρωμή των χρεών προς την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), καθώς αυτές οι οφειλές θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές συνέπειες. «Αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να πληρώσουμε πρώτα κάποιες διεθνείς υποχρεώσεις, ορισμένες από τις οποίες δεν έχουν εξοφληθεί από τον Ιανουάριο του 2024», ανέφερε.

Στον «αέρα» η συμμετοχή στη Eurovision

Σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια, η μη έγκαιρη αποπληρωμή θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια της συνεργασίας με την EBU, με άμεση συνέπεια την απώλεια των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και την αδυναμία της Αλβανίας να συμμετάσχει στη Eurovision.

Η RTSH βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση, με συνολικό χρέος που φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο οι αποζημιώσεις από τις αιφνίδιες απολύσεις 150 εργαζομένων από τον προκάτοχο της Vasili, τον πρώην πολιτικό Alfred Peza, έχουν κοστίσει στον σταθμό 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Ενώ ο σταθμός είναι θεωρητικά πολιτικά ανεξάρτητος, το Διοικητικό του Συμβούλιο εκλέγεται από το κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα.

*Με πληροφορίες από balkaninsight.com