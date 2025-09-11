Eurovision 2026: Και η Ιρλανδία απειλεί με αποχώρηση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Η Ιρλανδία, μία από τις πιο παλαιές χώρες στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, με επτά νίκες, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει το 2026, εάν το Ισραήλ λάβει μέρος. Η κρατική ραδιοτηλεόραση της χώρας, RTÉ, έκανε γνωστή την απόφασή της μέσω επίσημης δήλωσης, τονίζοντας πως η συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ήταν «ανεπίτρεπτη, δεδομένου του συνεχιζόμενου και φρικτού θανάτου αμάχων στη Γάζα».

Η τελική απόφαση της RTÉ αναμένεται να ληφθεί όταν η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), που διοργανώνει τη Eurovision, ανακοινώσει τη στάση της.

Eurovision 2026 - Κύμα αντιδράσεων από αρκετές χώρες

Η Ιρλανδία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις. Το ίδιο έκανε και η Σλοβενία, με τον κρατικό της ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVSLO να δηλώνει ότι θα αποχωρήσει από τον διαγωνισμό σε περίπτωση συμμετοχής του Ισραήλ. Παρόμοια θέση έχει εκφράσει και ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Ernest Urtasun.

Ο επικεφαλής του ισλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RÚV, Stefán Eiríksson, δήλωσε ότι η συμμετοχή της χώρας του εξαρτάται από το αποτέλεσμα των συζητήσεων εντός της EBU και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Η RTÉ επανέλαβε την ανησυχία της για τη σκόπιμη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα. Ήδη από τον περασμένο Μάιο, ο γενικός διευθυντής της RTÉ, Kevin Bakhurst, είχε εκφράσει την οργή του για τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, ενώ ζήτησε επίσημα από την EBU να πραγματοποιηθεί συζήτηση για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Αξίζει να σημειωθεί πως περισσότεροι από 70 πρώην διαγωνιζόμενοι της Eurovision έχουν υπογράψει επιστολή ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό του 2026.

*Με πληροφορίες από BBC

