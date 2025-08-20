Eurovision 2026: Στη Βιέννη ο μουσικός διαγωνισμός

Στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας, θα φιλοξενηθεί ο μουσικός διαγωνισμός της Eurovision για το 2026.

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά στην ιστορία, μετά το 1967 και το 2015, όπου η Βιέννη θα διοργανώσει τη Eurovision, από τις 12 έως τις 16 Μαΐου 2026, όπως ανακοίνωσε η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση στην Αυστρία (ORF) σήμερα το πρωί, Τετάρτη 20/8.

Αυτή, μάλιστα, είναι η πρώτη φορά, μετά το 2018 και τη Λισαβόνα στην Πορτογαλία, που η Eurovision πρόκειται να διεξαχθεί σε πρωτεύουσα χώρας, αφού το 2019 είχε πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.

Πότε θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026

Ο μεγάλος τελικός του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στο Wiener Stadthalle, το μεγαλύτερο κλειστό στάδιο της Αυστρίας, ενώ οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν νωρίτερα την ίδια εβδομάδα, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, αντίστοιχα.

