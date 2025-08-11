Από τη σκηνή της Eurovision στους στίβους μάχης: Η Stefania στο ολλανδικό Survivor

Η Stefania ετοιμάζεται να αφήσει για λίγο το μικρόφωνο και να ριχτεί στη δράση, δοκιμάζοντας τις αντοχές της στους στίβους μάχης της μακρινής Μαλαισίας.

Η Ελληνοολλανδή τραγουδίστρια, που το 2021 εκπροσώπησε τη χώρα μας στη Eurovision και κατέκτησε τη 10η θέση, αποκάλυψε μέσω Instagram ότι θα συμμετάσχει στον νέο κύκλο του ολλανδικού ριάλιτι επιβίωσης Expeditie Robinson.

Το τηλεοπτικό αυτό format, που προβάλλεται στην Ολλανδία από το 2000, θυμίζει έντονα το Survivor καθώς δύο ομάδες διαγωνίζονται σε σκληρές δοκιμασίες για φαγητό και έπαθλα, σε ένα απομονωμένο σημείο του κόσμου.

«Τώρα είναι η σειρά μου! Ποτέ δεν πίστευα ότι θα τολμούσα κάτι τέτοιο, αλλά νιώθω περήφανη για αυτή την απίστευτη εμπειρία – κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ! Το Expeditie Robinson επιστρέφει στο RTL4 την Κυριακή 31 Αυγούστου και μπορώ να σας πω ότι αυτή η σεζόν θα είναι φανταστική!», έγραψε χαρακτηριστικά η Stefania.