Eurovision 2026: Ποιες χώρες «απειλούν» να αποχωρήσουν - Η στάση της EBU

Τέσσερις μήνες, μόλις, μετά τη διοργάνωση της Eurovision και τη νίκη της Αυστρίας, τα αίματα ανάβουν με φόντο την 70ή έκδοση του διαγωνισμού τραγουδιού του 2026. Οι ημερομηνίες έχουν «κλειδώσει», καθώς οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός θα πραγματοποιηθούν στη Βιέννη στις 12, 14 και 16 Μαΐου, ωστόσο η συμμετοχή του Ισραήλ δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ποτέ.

Στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, υπήρξαν εντάσεις και διαφωνίες, συνθήματα αποδοκιμασίας και αντιδράσεις από επίσημους φορείς για τη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω των όσων συμβαίνουν στη Γάζα. Όμως, αυτή τη φορά διακυβεύονται σημαντικές παρουσίες χωρών όπως εκείνη της Ισπανίας, που ανήκει μάλιστα στις αποκαλούμενες Big5.

«Η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ», δήλωσε τη Δευτέρα (8/9) ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού Έρνεστ Ουρτασούν. «Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνή φόρουμ σαν να μην συμβαίνει τίποτα», δήλωσε ο υπουργός σε παρέμβασή του στην εκπομπή «La hora de La 1» της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης της Ισπανίας. Παρόλο που ο Ουρτασούν τόνισε ότι η απόφαση για τη συμμετοχή της Ισπανίας στη Eurovision ανήκει στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE, τόνισε πως εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει, «θα πρέπει να ληφθούν μέτρα» γι’ αυτό το θέμα και άφησε να εννοηθεί πως προτιμά να ακολουθηθεί το παράδειγμα της Σλοβενίας.

Η Σλοβενία μέσω της RTVSLO, της δημόσιας τηλεόρασης, έχει ήδη «χτυπήσει» προειδοποιητικό καμπανάκι στην EBU για την συμμετοχή του Ισραήλ. Τον περασμένο Μάιο η διευθύντρια της σλοβένικης ραδιοτηλεόρασης, Ξένια Χόρβατ, με ανοιχτή επιστολή προς την EBU ανέπτυξε προβληματισμούς για τη διαδικασία ψηφοφορίας αλλά και ανησυχία για την εκπροσώπηση του Ισραήλ στην διοργάνωση. Πιο πρόσφατα, η Χόρβατ σε συνεδρίαση του ΔΣ της RTVSLO έδωσε τον τόνο. Τα σχέδια για την ανάδειξη υποψήφιου τραγουδιού και καλλιτέχνη, προγραμματισμένα να αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα, «παγώνουν». «Εργαζόμασταν πάνω σε ένα κόνσεπτ εκπομπών που, από τις αρχές Οκτωβρίου, θα αναδείκνυαν νέους και φρέσκους καλλιτέχνες, οδηγώντας μας στον τελικό του EMA, για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπούσε στη Eurovision 2026. Όπως γνωρίζετε, όμως, μεσολάβησαν πολλά από τον Απρίλιο και μετά. Κάναμε αρκετές εκκλήσεις προς την EBU ώστε να μιλήσει περισσότερο μαζί μας, με τις μικρότερες τηλεοράσεις, για τους κανόνες συμμετοχής στη Eurovision. Στείλαμε συγκεκριμένα ερωτήματα και προτάσεις, όπως και πέρσι. Τότε μας αγνόησαν, φέτος συνέβη το ίδιο. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στη Eurovision, όπως ήδη έχουμε δηλώσει δημόσια. Αν δεν καταλήξουμε σε ένα κατάλληλο πλαίσιο συμμετοχής, τότε απλώς δεν θα λάβουμε μέρος. Αυτό σημαίνει ότι και η σειρά εκπομπών χάνει το νόημά της», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η RUV, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Ισλανδίας, κάνει χρήση του νέου μέτρου της EBU για παράταση προθεσμίας στη δυνατότητα απόσυρσης εκπροσώπησης στην επόμενη Eurovision. Τη στάση αναμονής έκανε γνωστή ο πρόεδρος της RUV, Στέφαν Χον Χαφστάιν, σε συνέντευξη του, λέγοντας: «Υπήρξε μια γενική συνέλευση της EBU τον Ιούλιο και ακούστηκαν πολλές κριτικές, και από εμάς, σχετικά με το αν το Ισραήλ επιτρέπεται να συμμετάσχει. Σε εκείνη τη συνέλευση αποφασίστηκε να ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης ανάμεσα στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Τώρα ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι σκέφτονται αν θέλουν να συμπεριληφθεί το Ισραήλ στον διαγωνισμό ή όχι, και δεν χρειάζεται να ανακοινώσουν τη συμμετοχή τους πριν τον Δεκέμβριο. Εμείς θα προκηρύξουμε συμμετοχές για το Söngvakeppnin [εγχώριος τελικός], αλλά με την επιφύλαξη της συμμετοχής στη Eurovision»…

Η απάντηση του διευθυντή της Eurovision

Αν και όλα τα παραπάνω αποτελούν «πονοκέφαλο» για τους ανθρώπους της Eurovision, σε γραπτή απάντησή του, ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, απάντησε στην κριτική της σλοβενικής Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, λέγοντας: «Κατανοούμε τις ανησυχίες και τις βαθιά ριζωμένες απόψεις που περιβάλλουν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζουμε να συμβουλευόμαστε όλα τα μέλη της EBU, ώστε να συγκεντρώσουμε απόψεις για το πώς θα διαχειριστούμε τη συμμετοχή και τις γεωπολιτικές εντάσεις που σχετίζονται με τη Eurovision».

Ακόμα, ο Martin Green πρόσθεσε: «Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν προθεσμία έως τα μέσα Δεκεμβρίου για να επιβεβαιώσουν αν θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση της Βιέννης. Εναπόκειται σε κάθε μέλος να αποφασίσει και θα σεβαστούμε οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί».

Διαβάστε επίσης