Eurovision: «Πόλεμος» χωρών για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Στον αέρα η χρηματοδότηση του διαγωνισμού

Αυξανόμενη ένταση στους κόλπους της διοργάνωσης, με πολλές χώρες να απειλούν με αποχώρηση σε περίπτωση που το Ισραήλ δεν αποκλειστεί από τον διαγωνισμό

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Eurovision: «Πόλεμος» χωρών για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Στον αέρα η χρηματοδότηση του διαγωνισμού
eurovisionworld.com
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερις μήνες μετά τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού, η Eurovision βιώνει τη σοβαρότερη κρίση στην ιστορία της. Αρκετοί κρατικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων χωρών-μελών των «Big Five», απειλούν με αποχώρηση εάν το Ισραήλ παραμείνει στον διαγωνισμό.

Οι απειλές για μποϊκοτάζ έρχονται ως απάντηση στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Διχασμός στους κόλπους των κρατών-μελών

Η διοργανώτρια EBU (Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης), έχει δώσει προθεσμία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου στα κράτη για να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του 2026, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Το διοικητικό συμβούλιο του ισπανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTVE έχει ήδη ψηφίσει υπέρ του μποϊκοτάζ εάν το Ισραήλ δεν αποκλειστεί. Ανάλογες προειδοποιήσεις έχουν εκδώσει η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία, ενώ η Γαλλία, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία φέρονται να εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Ernest Urtasun, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Ισπανία πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ δεν θα συμπεριληφθεί στη Eurovision. Και αν η Ευρώπη δεν ανταποκριθεί, η χώρα μας πρέπει να δράσει αναλόγως».

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Miki Zohar, απέρριψε τις κινήσεις αυτές ως «επαίσχυντες και υποκριτικές», τονίζοντας ότι η Eurovision έχει «στο επίκεντρό της το πνεύμα της ενότητας». Παράλληλα, η Γερμανία και η Ιταλία έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στη συμμετοχή του Ισραήλ, με τον Γερμανό υπουργό Πολιτισμού Wolfram Weimer να δηλώνει: «Ο αποκλεισμός του Ισραήλ σήμερα έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα της Eurovision να ενώνει έθνη και μετατρέπει μια γιορτή σε δικαστήριο».

Πολιτικοποίηση και προβλήματα χρηματοδότησης

Η κατάσταση, σύμφωνα με τον ειδικό της Eurovision, Paul Jordan, είναι άνευ προηγουμένου, καθώς «δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν τέτοια απειλή για μαζικό μποϊκοτάζ». Ο ίδιος τονίζει ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση μεγάλων χωρών, όπως η Ισπανία και η Γαλλία, «θα μπορούσε να διαλύσει το μοντέλο χρηματοδότησης» του διαγωνισμού, καθώς αποτελούν μέλη των «Big Five».

Αντίστοιχο «πονοκέφαλο» αντιμετωπίζει η EBU και για το ζήτημα της πολιτικής ουδετερότητας, καθώς δέχεται κριτική για την στάση της. Ενώ απέβαλε τη Ρωσία το 2022 λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, το ΚΑΝ, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, κρίθηκε πολιτικά ουδέτερος. Ωστόσο, οι επικριτές κάνουν λόγο για «ασυνέπεια», ειδικά μετά την έντονη πολιτικοποίηση του θέματος, με διαδηλώσεις και περιστατικά εναντίον της ισραηλινής αποστολής στον φετινό διαγωνισμό.

*Με πληροφορίες από The Sun

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΕΛΛΑΔΑ

Πατησίων: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από παράσυρση μοτοσυκλέτας – Συνελήφθη ο αναβάτης

00:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 87 η Κλαούντια Καρντινάλε - «Ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρέθυμνο πριν από 5 χρόνια: Ένα βίντεο ξυπνά μνήμες από την καραντίνα του 2020

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Δεν ανακοίνωσε αποστολή για Ελβετία ο Κόντης – Εκτός ο Πελίστρι με Γιουνγκ Μπόις

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Παταγονία: Ανακαλύφθηκε νέο είδος δεινοσαύρου με ένα οστό κροκόδειλου στο στόμα

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη θα στείλει τον Φεβρουάριο η NASA, ελπίζει σε προσεδάφιση το 2027

23:31WHAT THE FACT

Για γρήγορο στέγνωμα ρούχων -  Έτσι λειτουργεί το ιαπωνικό κόλπο 

23:22WHAT THE FACT

Νύφη σχεδίασε και έραψε τα φορέματα των 11 παράνυμφών της σε ένα μήνα και έγινε viral

23:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Παλαιστινιακό: Η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος

23:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο της Επιχείρησης Midnight Hammer: Αμερικανικά Β-2 βομβαρδίζουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το ανεκπλήρωτο κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο πλευρό του Κέβιν Κόστνερ

23:04LIFESTYLE

Σεισμός στη Eurovision: «Πόλεμος» χωρών για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Στον αέρα η χρηματοδότηση του διαγωνισμού

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκρηξη χειροβομβίδας στο Όσλο - Συνελήφθη 13χρονος

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Coldplay: Μία παράξενη ανατροπή - Το φιλί του παράνομου ζευγαριού ήταν «φιλικό»

22:48ΚΟΣΜΟΣ

«Εκστρατεία μαζικών δολοφονιών» στο Ιράν - Τουλάχιστον 1.000 εκτελέσεις μέχρι στιγμής, σε μία εβδομάδα 9 κάθε μέρα

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Με σοβαρότητα και… ροτέισον ο Άρης έκανε το «2 στα 2» - Η βαθμολογία της League Phase

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος ο άνδρας που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: «Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στο τζαμί Αλ-Άκσα, θα διευρύνει τον πόλεμο»

22:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (25/9)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 87 η Κλαούντια Καρντινάλε - «Ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκρηξη χειροβομβίδας στο Όσλο - Συνελήφθη 13χρονος

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Ουκρανία, με υποστήριξη της ΕΕ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της

21:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Έβγαλε τα τακούνια και εμφανίστηκε με… παντοφλάκια

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Προσοχή στις μεταφορές χρημάτων – Πότε θεωρούνται εισόδημα και πώς να αποφύγετε τις παγίδες

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

23:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: «Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στο τζαμί Αλ-Άκσα, θα διευρύνει τον πόλεμο»

15:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Μη κρατικά ΑΕΙ – Το New York College απαντά στο «όχι» της ΕΘΑΑΕ: «Δεν μένουμε σε κριτική ή εικασίες»

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Σωστά τα στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ: Το 55% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

23:31WHAT THE FACT

Για γρήγορο στέγνωμα ρούχων -  Έτσι λειτουργεί το ιαπωνικό κόλπο 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ