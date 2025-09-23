Eurovision: «Πόλεμος» χωρών για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Στον αέρα η χρηματοδότηση του διαγωνισμού

Τέσσερις μήνες μετά τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού, η Eurovision βιώνει τη σοβαρότερη κρίση στην ιστορία της. Αρκετοί κρατικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων χωρών-μελών των «Big Five», απειλούν με αποχώρηση εάν το Ισραήλ παραμείνει στον διαγωνισμό.

Οι απειλές για μποϊκοτάζ έρχονται ως απάντηση στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Διχασμός στους κόλπους των κρατών-μελών

Η διοργανώτρια EBU (Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης), έχει δώσει προθεσμία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου στα κράτη για να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του 2026, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Το διοικητικό συμβούλιο του ισπανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTVE έχει ήδη ψηφίσει υπέρ του μποϊκοτάζ εάν το Ισραήλ δεν αποκλειστεί. Ανάλογες προειδοποιήσεις έχουν εκδώσει η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία, ενώ η Γαλλία, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία φέρονται να εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Ernest Urtasun, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Ισπανία πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ δεν θα συμπεριληφθεί στη Eurovision. Και αν η Ευρώπη δεν ανταποκριθεί, η χώρα μας πρέπει να δράσει αναλόγως».

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Miki Zohar, απέρριψε τις κινήσεις αυτές ως «επαίσχυντες και υποκριτικές», τονίζοντας ότι η Eurovision έχει «στο επίκεντρό της το πνεύμα της ενότητας». Παράλληλα, η Γερμανία και η Ιταλία έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στη συμμετοχή του Ισραήλ, με τον Γερμανό υπουργό Πολιτισμού Wolfram Weimer να δηλώνει: «Ο αποκλεισμός του Ισραήλ σήμερα έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα της Eurovision να ενώνει έθνη και μετατρέπει μια γιορτή σε δικαστήριο».

Πολιτικοποίηση και προβλήματα χρηματοδότησης

Η κατάσταση, σύμφωνα με τον ειδικό της Eurovision, Paul Jordan, είναι άνευ προηγουμένου, καθώς «δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν τέτοια απειλή για μαζικό μποϊκοτάζ». Ο ίδιος τονίζει ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση μεγάλων χωρών, όπως η Ισπανία και η Γαλλία, «θα μπορούσε να διαλύσει το μοντέλο χρηματοδότησης» του διαγωνισμού, καθώς αποτελούν μέλη των «Big Five».

Αντίστοιχο «πονοκέφαλο» αντιμετωπίζει η EBU και για το ζήτημα της πολιτικής ουδετερότητας, καθώς δέχεται κριτική για την στάση της. Ενώ απέβαλε τη Ρωσία το 2022 λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, το ΚΑΝ, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, κρίθηκε πολιτικά ουδέτερος. Ωστόσο, οι επικριτές κάνουν λόγο για «ασυνέπεια», ειδικά μετά την έντονη πολιτικοποίηση του θέματος, με διαδηλώσεις και περιστατικά εναντίον της ισραηλινής αποστολής στον φετινό διαγωνισμό.

*Με πληροφορίες από The Sun

