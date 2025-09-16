Eurovision: Αποχωρεί από τη διοργάνωση η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Η Ισπανία είναι πλέον η πέμπτη χώρα που απειλεί με αποχώρηση από τη Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, μετά από πρόσφατες ανακοινώσεις από την Ολλανδία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία ​​και την Ισλανδία - αλλά η πρώτη από τους λεγόμενους "Μεγάλους Πέντε" του διαγωνισμού.

Πρόκειται για μια ομάδα που περιλαμβάνει επίσης τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, η οποία παρέχει τις μεγαλύτερες οικονομικές συνεισφορές στη διοργάνωση, με τους συμμετέχοντες να προκρίνονται αυτόματα στον τελικό γύρο.

Ο RTVE, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισπανίας, ανακοίνωσε την απόφαση μετά από ψηφοφορία που έγινε σήμερα (16/9) στο διοικητικό συμβούλιο.

Οι πρόσφατες διοργανώσεις του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision περιελάμβαναν διαμαρτυρίες κατά της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία ξεκίνησε ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία άφησε πίσω της περίπου 1.200 νεκρούς.