Eurovision: Η Ισπανία απειλεί να μποϊκοτάρει τo διαγωνισμό τραγουδιού εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

Η Ισπανία θα πρέπει να μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του επόμενου έτους εάν συμμετάσχει το Ισραήλ, δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού Έρνεστ Ουρτασούν, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά έθνη που απειλούν να αποσυρθούν από τη διοργάνωση, ανέφερε το AFP.

Η δήλωση του είδε το φως, μια μέρα μετά την πρόωρη διακοπή του ποδηλατικού αγώνα La Vuelta της Ισπανίας λόγω χαοτικών φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών στο κέντρο της Μαδρίτης.

Διαδηλωτές που κατήγγειλαν τη συμμετοχή της ομάδας Ισραήλ-Premier Tech σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες ποδηλασίας κατέκλυσαν την αστυνομία και εισέβαλαν στην πίστα στην ισπανική πρωτεύουσα, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να διακόψουν το τελικό στάδιο.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στην επόμενη διοργάνωση της Eurovision. Όπως ακριβώς έχουν ήδη κάνει η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία, αλλά και η Ολλανδία, αν δεν καταφέρουμε να αποβάλουμε το Ισραήλ, η Ισπανία δεν θα πρέπει να συμμετάσχει», δήλωσε ο Ουρτασούν στο ισπανικό δημόσιο ραδιόφωνο.

