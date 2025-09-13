Eurovision 2026: Χρέη εκατομμυρίων απειλούν τη συμμετοχή της Αλβανίας

Ένα σημαντικό μέρος των εξόδων αφορά νομικά έξοδα μετά τη μαζική απόλυση 150 εργαζομένων από τον προηγούμενο διευθυντή

Η Shkodra Elektronike από την Αλβανία ερμηνεύει το τραγούδι "Zjerm" κατά τη διάρκεια της πρόβας τζενεράλε για τη Eurovision 2025

AP
Η Αλβανία ίσως να μην διαγωνιστεί φέτος στην Eurovision, καθώς ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, RTSH, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), με αποτέλεσμα η απουσία της χώρας από την Eurovision 2026 να θεωρείται πιθανή.

Η νέα επικεφαλής του οργανισμού, Ένι Βασίλι, παραδέχθηκε ότι η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «καταστροφική» κατάσταση χρεών, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη συμμετοχή της Αλβανίας σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς.

Χάος χρεών και νομικών εκκρεμοτήτων

Η παραδοχή της νέας διοίκησης ακολούθησε δημόσιες καταγγελίες από συνεργάτες που παραμένουν απλήρωτοι για μήνες, όπως αναφέρει το balkaninsight. Η Βασίλι, που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Απρίλιο, κληρονόμησε έναν οργανισμό με συνολικό χρέος άνω των 6 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό μέρος αυτής της οφειλής, περίπου 1,8 εκατ. ευρώ, προέρχεται από νομικά έξοδα που προέκυψαν μετά τη μαζική απόλυση 150 εργαζομένων από τον προκάτοχό της, Άλφρεντ Πέζα.

Αντιμετωπίζοντας αυτό το οικονομικό αδιέξοδο, η Βασίλι αναγνώρισε την αγανάκτηση των απλήρωτων συνεργατών, τονίζοντας όμως ότι η νέα διοίκηση δεν ευθύνεται για τα προβλήματα που κληρονόμησε. «Ευχαριστώ όλους τους δημοσιογράφους, δημιουργούς και παρουσιαστές για την κατανόηση που δείχνουν», δήλωσε επισημαίνοντας πως η διοίκηση κάνει ό,τι μπορεί για να διαχειριστεί αυτή την «καταστροφική» κατάσταση.

Προτεραιότητα η διάσωση της Eurovision

Στο πλαίσιο της διαχείρισης αυτής, η Βασίλι αποκάλυψε ότι η ομάδα της εφαρμόζει ένα αυστηρό σχέδιο ιεράρχησης πληρωμών, δίνοντας προτεραιότητα στις διεθνείς υποχρεώσεις, με ορισμένες απ’ αυτές να παραμένουν απλήρωτες από τον Ιανουάριο του 2024.

Η προειδοποίησή της ήταν ξεκάθαρη: «Αν δεν καλυφθούν αυτές οι οφειλές, το RTSH κινδυνεύει να χάσει τη συνεργασία του με την EBU, να αποκλειστεί από την Eurovision 2026 και να χάσει σημαντικά δικαιώματα τηλεοπτικών μεταδόσεων». Παράλληλα, ο φορέας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο διεθνών δικαστικών διαδικασιών για απλήρωτες συμβατικές υποχρεώσεις προς ξένους συνεργάτες.

