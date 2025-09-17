Eurovision 2026: Ξεκινά η διαδικασία για το ελληνικό τραγούδι – Τι θα δούμε στην ΕΡΤ

Σε τροχιά ανάδειξης του ελληνικού τραγουδιού για την Eurovision 2026 μπαίνει η ΕΡΤ, με πολλές εκπλήξεις και προσδοκίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημόσιας τηλεόρασης, η διαδικασία θα είναι αναβαθμισμένη, ανοιχτή προς όλους, και θα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς κι έναν τελικό.

Συγκεκριμένα, για την ανάδειξη του εκπροσώπου και του τραγουδιού που θα ταξιδέψουν στην Αυστρία τον Μάιο του 2026, θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια σε δύο ημιτελικούς, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον εθνικό τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον εθνικό τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών, χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη όπου θα διεξαχθεί ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η ΕΡΤ θα διοργανώσει τρεις διαγωνιστικές βραδιές για την επιλογή της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους, ώστε να αναδειχθεί η σύγχρονη μουσική δημιουργία της χώρας μας.

Από σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23.59, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά, ώστε να λάβουν μέρος στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού.

