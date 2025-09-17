Eurovision 2026: Η Ισπανία στο «παιχνίδι» κατά του Ισραήλ και οι προετοιμασίες της ΕΡΤ

Θύελλα αντιδράσεων συνεχίζει να προκαλεί η συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision, με τη λίστα των χωρών - που απειλούν να αποσυρθούν - ολοένα να μεγαλώνει. Αυτή τη φορά, το «χτύπημα» μοιάζει βαρύ με φόντο την 70η διοργάνωση, στη Βιέννη, τον Μάιο.

Η Ισπανία, μία από τις Big5, που με λίγα λόγια αποτελεί ισχυρή οικονομική δύναμη για τη διεξαγωγή της Eurovision, ξεκαθάρισε τη θέση της και τάχθηκε κατά του Ισραήλ. Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της ισπανικής κρατικής τηλεόρασης ενέκρινε -πριν από λίγες ώρες- την αποχώρηση της χώρας από τη μεγάλη γιορτή της μουσικής εάν το Ισραήλ συμμετάσχει. Η πρόταση, που κατατέθηκε από τον πρόεδρο του RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπεζ, εγκρίθηκε με 10 ψήφους υπέρ.

Να σημειωθεί ότι η Σλοβενία μέσω της RTVSLO, της δημόσιας τηλεόρασης, έχει ήδη «χτυπήσει» προειδοποιητικό καμπανάκι. Τον περασμένο Μάιο η διευθύντρια της σλοβένικης ραδιοτηλεόρασης, Ξένια Χόρβατ, με ανοιχτή επιστολή προς την EBU ανέπτυξε προβληματισμούς για τη διαδικασία ψηφοφορίας αλλά και ανησυχία για την εκπροσώπηση του Ισραήλ στην διοργάνωση.

Παράλληλα, η RUV, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Ισλανδίας, κάνει χρήση του νέου μέτρου της EBU για παράταση προθεσμίας στη δυνατότητα απόσυρσης εκπροσώπησης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Ολλανδία και η Ιρλανδία. Χαρακτηριστικά, το ιρλανδικό RTE ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ «είναι ηθικά αδικαιολόγητη δεδομένης της συνεχιζόμενης και αποτρόπαιης απώλειας ζωών στην Γάζα».

Την ίδια ώρα, η ΕΡΤ κρατά χαμηλούς τόνους και προχωρά τις διαδικασίες για την ανάδειξη του Έλληνα καλλιτέχνη, που θα μας εκπροσωπήσει φέτος. Τα στελέχη έχουν αποφασίσει ότι επιθυμούν δύο εγχώριους ημιτελικούς και έναν τελικό, προκειμένου να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον και να επιλέξουν το κατάλληλο πρόσωπο. Η επιτυχία της Κλαυδίας ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη και τις προσδοκίες.