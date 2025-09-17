Eurovision 2026: Η Ισπανία στο «παιχνίδι» κατά του Ισραήλ και οι προετοιμασίες της ΕΡΤ

Φέτος, πιο νωρίς από ποτέ, η Eurovision έχει ξεκινήσει να απασχολεί…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision 2026: Η Ισπανία στο «παιχνίδι» κατά του Ισραήλ και οι προετοιμασίες της ΕΡΤ
eurovisionworld.com
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θύελλα αντιδράσεων συνεχίζει να προκαλεί η συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision, με τη λίστα των χωρών - που απειλούν να αποσυρθούν - ολοένα να μεγαλώνει. Αυτή τη φορά, το «χτύπημα» μοιάζει βαρύ με φόντο την 70η διοργάνωση, στη Βιέννη, τον Μάιο.

Η Ισπανία, μία από τις Big5, που με λίγα λόγια αποτελεί ισχυρή οικονομική δύναμη για τη διεξαγωγή της Eurovision, ξεκαθάρισε τη θέση της και τάχθηκε κατά του Ισραήλ. Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της ισπανικής κρατικής τηλεόρασης ενέκρινε -πριν από λίγες ώρες- την αποχώρηση της χώρας από τη μεγάλη γιορτή της μουσικής εάν το Ισραήλ συμμετάσχει. Η πρόταση, που κατατέθηκε από τον πρόεδρο του RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπεζ, εγκρίθηκε με 10 ψήφους υπέρ.

Να σημειωθεί ότι η Σλοβενία μέσω της RTVSLO, της δημόσιας τηλεόρασης, έχει ήδη «χτυπήσει» προειδοποιητικό καμπανάκι. Τον περασμένο Μάιο η διευθύντρια της σλοβένικης ραδιοτηλεόρασης, Ξένια Χόρβατ, με ανοιχτή επιστολή προς την EBU ανέπτυξε προβληματισμούς για τη διαδικασία ψηφοφορίας αλλά και ανησυχία για την εκπροσώπηση του Ισραήλ στην διοργάνωση.

Παράλληλα, η RUV, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Ισλανδίας, κάνει χρήση του νέου μέτρου της EBU για παράταση προθεσμίας στη δυνατότητα απόσυρσης εκπροσώπησης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Ολλανδία και η Ιρλανδία. Χαρακτηριστικά, το ιρλανδικό RTE ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ «είναι ηθικά αδικαιολόγητη δεδομένης της συνεχιζόμενης και αποτρόπαιης απώλειας ζωών στην Γάζα».

Την ίδια ώρα, η ΕΡΤ κρατά χαμηλούς τόνους και προχωρά τις διαδικασίες για την ανάδειξη του Έλληνα καλλιτέχνη, που θα μας εκπροσωπήσει φέτος. Τα στελέχη έχουν αποφασίσει ότι επιθυμούν δύο εγχώριους ημιτελικούς και έναν τελικό, προκειμένου να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον και να επιλέξουν το κατάλληλο πρόσωπο. Η επιτυχία της Κλαυδίας ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη και τις προσδοκίες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:27ΚΟΣΜΟΣ

Καυγάς Tραμπ με δημοσιογράφο: Η ερώτηση που τον «έβγαλε από τα ρούχα του»

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Φωτιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου

07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζουν τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Φωτιά τα ξημερώματα σε οικία – Τρείς απεγκλωβισμοί, 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Μύκονος έγινε... βοσκοτόπι - Δυο αγρότες έπαιρναν επιδότηση για ξένο χωράφι και ο ιδιοκτήτης του δεν είχε ιδέα!

06:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η Ισπανία στο «παιχνίδι» κατά του Ισραήλ και οι προετοιμασίες της ΕΡΤ για την εκπροσώπηση

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται νέα μήνυση σε μέλη της οικογένειάς του, λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του - Τι θα περιλαμβάνει

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Σύμβολο μιας εποχής - Οι θρυλικές ταινίες, οι ανησυχίες και οι προσωπικές τραγωδίες του ασυμβίβαστου σταρ

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πόσο αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Αναλυτικά παραδείγματα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι από την ευλογιά αιγοπροβάτων που «θερίζει» τα κοπάδια τους - Γιατί ετοιμάζονται για πανθεσσαλικό μπλόκο

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Πρόσω ολοταχώς για την 4η Belhara F-600 «Θεμπιστοκλής» και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της προσχώρησης Λοβέρδου στη ΝΔ και το δόγμα Μητσοτάκη για αμφίπλευρη διεύρυνση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ και δέος στην Πόλη της Γάζας: Ερείπια, νεκροί και μαζική έξοδος αμάχων από τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μεγαλείο του Greek Freak - Η ανάρτηση αγκαλιά με τον Σενγκούν και το ενωτικό μήνυμα των δυο σούπερ σταρ

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή σήμερα 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Σύμβολο μιας εποχής - Οι θρυλικές ταινίες, οι ανησυχίες και οι προσωπικές τραγωδίες του ασυμβίβαστου σταρ

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Μύκονος έγινε... βοσκοτόπι - Δυο αγρότες έπαιρναν επιδότηση για ξένο χωράφι και ο ιδιοκτήτης του δεν είχε ιδέα!

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ και δέος στην Πόλη της Γάζας: Ερείπια, νεκροί και μαζική έξοδος αμάχων από τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

23:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σέβομαι την Τουρκία, συγγνώμη» - Η απάντηση για τα απρεπή σχόλια και η φωτογραφία αγκαλιά με τον Σενγκούν

11:53WHAT THE FACT

Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα είχε… όλα το Champions League: Νίκη με δέκα η Ρεάλ, επικό ματς στο Τορίνο και σοκ για Μπενφίκα!

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Καυγάς Tραμπ με δημοσιογράφο: Η ερώτηση που τον «έβγαλε από τα ρούχα του»

16:42ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καζάνι που βράζει» η Κρήτη - «Μπαράζ» ειδοποίησεων για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πόσο αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Αναλυτικά παραδείγματα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Πρόσω ολοταχώς για την 4η Belhara F-600 «Θεμπιστοκλής» και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ