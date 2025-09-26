Eurovision 2026: Η κρίσιμη ψηφοφορία της EBU για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Η συμμετοχή του Ισραήλ διχάζει και προκαλεί αντιδράσεις…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision 2026: Η κρίσιμη ψηφοφορία της EBU για τη συμμετοχή του Ισραήλ
Συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις και οι απειλές για αποχώρηση από πολλές χώρες, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στην Eurovision 2026. Η κατάσταση φαίνεται να «ξεφεύγει», με αποτέλεσμα η EBU να αναγκάζεται να προχωρήσει σε μία πρωτόγνωρη κίνηση.

Όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία για να αποφασίσουν εάν το Ισραήλ θα συμμετάσχει στον μουσικό θεσμό, που θα διεξαχθεί στην Αυστρία, καθώς όλο και περισσότερες χώρες ζητούν τον αποκλεισμό του λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Σε επιστολή της προς τα μέλη, η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ-Κουνσί, αναγνώρισε την «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων» που επικρατεί μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων-μελών.

«Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η Ένωση εκπροσωπεί τη συμπερίληψη και τον ανοιχτό πολιτιστικό διάλογο, που αποτελούν τις αξίες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Δημόσιας Υπηρεσίας», αναφέρεται στην επιστολή. «Το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί μια κοινή συναινετική θέση σχετικά με τη συμμετοχή του KAN», προστίθεται.

«Δεδομένου ότι η Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια τόσο διχαστική κατάσταση, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι το ζήτημα αυτό χρήζει ευρύτερης δημοκρατικής βάσης για μια απόφαση, ώστε να ακουστεί η φωνή όλων των Μελών», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

H έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της EBU θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου.

Σε απάντηση, ο ισραηλινού φορέα KAN εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την «ελπίδα ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα συνεχίσει να διατηρεί τον πολιτιστικό και απολιτικό χαρακτήρα του».

Ποιες χώρες αντιδρούν
Αυτή τη φορά, το «χτύπημα» μοιάζει βαρύ με φόντο την 70η διοργάνωση, στη Βιέννη, τον Μάιο.

Η Ισπανία, μία από τις Big5, που με λίγα λόγια αποτελεί ισχυρή οικονομική δύναμη για τη διεξαγωγή της Eurovision, ξεκαθάρισε τη θέση της και τάχθηκε κατά του Ισραήλ. Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της ισπανικής κρατικής τηλεόρασης ενέκρινε -πριν από λίγες ώρες- την αποχώρηση της χώρας από τη μεγάλη γιορτή της μουσικής εάν το Ισραήλ συμμετάσχει. Η πρόταση, που κατατέθηκε από τον πρόεδρο του RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπεζ, εγκρίθηκε με 10 ψήφους υπέρ.

Να σημειωθεί ότι η Σλοβενία μέσω της RTVSLO, της δημόσιας τηλεόρασης, έχει ήδη «χτυπήσει» προειδοποιητικό καμπανάκι. Τον περασμένο Μάιο η διευθύντρια της σλοβένικης ραδιοτηλεόρασης, Ξένια Χόρβατ, με ανοιχτή επιστολή προς την EBU ανέπτυξε προβληματισμούς για τη διαδικασία ψηφοφορίας αλλά και ανησυχία για την εκπροσώπηση του Ισραήλ στην διοργάνωση.

Παράλληλα, η RUV, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Ισλανδίας, κάνει χρήση του νέου μέτρου της EBU για παράταση προθεσμίας στη δυνατότητα απόσυρσης εκπροσώπησης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Ολλανδία και η Ιρλανδία. Χαρακτηριστικά, το ιρλανδικό RTE ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ «είναι ηθικά αδικαιολόγητη δεδομένης της συνεχιζόμενης και αποτρόπαιης απώλειας ζωών στην Γάζα».

