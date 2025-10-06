Eurovision 2026: Απειλεί με μποϊκοτάζ ο Μερτς - Η Γερμανία θα αποχωρήσει αν αποκλειστεί το Ισραήλ

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είναι έτοιμος να υποστηρίξει την αποχώρηση της Γερμανίας από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, εάν οριστικοποιηθεί ο αποκλεισμός του Ισραήλ. Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων για το ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

«Θα το υποστήριζα αυτό. Θεωρώ μάλιστα, σκάνδαλο ότι κάτι τέτοιο συζητείται. Το Ισραήλ έχει τη θέση του εκεί», ανέφερε ο Μερτς σε συνέντευξή του στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD την Κυριακή, εντάσσοντας το Βερολίνο στην κρίση που αντιμετωπίζει η διοργάνωση.

Διχασμός στους «Big Five» ενόψει της ψηφοφορίας

Η Γερμανία, μία από τις χώρες των «Big Five» (μαζί με Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), των μεγαλύτερων χρηματοδοτών του διαγωνισμού, παίρνει σαφή θέση αντίθετη με την Ισπανία, η οποία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αποσυρθεί αν απαγορευτεί η συμμετοχή του Ισραήλ. Αντίθετα, η Γαλλία επιβεβαίωσε ήδη τη συμμετοχή της.

Στο στρατόπεδο των χωρών που απειλούν με αποχώρηση σε περίπτωση μη αποκλεισμού του Ισραήλ συγκαταλέγονται επίσης η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία.

Ψηφοφορία – «κλειδί» τον Νοέμβριο

Αντιμέτωπη με μια «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων» –όπως ανέφερε η Πρόεδρος της EBU, Delphine Ernotte Cunci– η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα ότι θα διεξαχθεί έκτακτη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση στις αρχές Νοεμβρίου. Για πρώτη φορά, όλοι οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα ψηφίσουν για το εάν ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN θα εκδιωχθεί από τη Eurovision 2026.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τις έντονες διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στον περσινό διαγωνισμό στη Σουηδία όσο και στον φετινό στην Ελβετία, καθώς και την ανοιχτή επιστολή περισσότερων από 70 πρώην διαγωνιζομένων που ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ η Eurovision θεωρείται «μη πολιτική», η EBU είχε αποκλείσει τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Ο ισραηλινός φορέας KAN εξέφρασε την ελπίδα ότι ο διαγωνισμός «θα συνεχίσει να διατηρεί τον πολιτιστικό και απολιτικό του χαρακτήρα», προειδοποιώντας ότι ο αποκλεισμός του Ισραήλ «θα μπορούσε να είναι ένα βήμα με ευρείες συνέπειες».

Η 70η διοργάνωση της Eurovision είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα στη Βιέννη της Αυστρίας, με τον τελικό στις 16 Μαΐου 2026.

*Με πληροφορίες από euronews

