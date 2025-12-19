Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές σταματούν, σόου τελειώνουν

Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα αρχίζουν να μπαίνουν τα κανάλια και τα προγράμματα της βραδινής ζώνης θα αποχαιρετούν σταδιακά τους τηλεθεατές. Κάποια από αυτά θα κάνουν ένα μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουν στις αρχές του 2026, άλλα ρίχνουν οριστικά αυλαία δίνοντας τη σκυτάλη σε νέες εκπομπές του δεύτερου μισού της χρονιάς.

Στο STAR, απόψε, θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός του «GNTM». Το ριάλιτι μόδας, μετά και το φινάλε της «Φάρμας», ολοκληρώνεται με θετικό πρόσημο για τα στελέχη. Ο τρίτος κύκλος επεισοδίων της αστυκωμικής σειράς «IQ 160», επίσης, τελειώνει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 21.00, με δύο καθηλωτικά επεισόδια.

Στον ΣΚΑΪ, το «Voice» θα τελειώσει την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου. Με κέφι και μουσική, θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής που θα υπογράψει το «χρυσό» συμβόλαιο με την Minos EMI. Break θα κάνουν και τα τηλεπαιχνίδια «Floor» και «Wall», με τους Γιώργο Λιανό και Χρήστο Φερεντίνο.

Στο κομμάτι της μυθοπλασίας του MEGA, οι δύο μεγάλες επιτυχίες «Μία νύχτα μόνο» και «Γη της ελιάς» θα κρατήσουν συντροφιά έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου. Στον ALPHA, αντίστοιχα, «Να μ’ αγαπάς» και «Άγιος Έρωτας» θα ρίχνονται στην αρένα έως και τις 23 του μήνα ενώ θα επιστρέψουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του 2026. Την ίδια μέρα θα πατήσει pause και η παραγωγή μυθοπλασίας «Porto Leone.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, όλες τις γιορτινές ημέρες, στη βραδινή ζώνη θα πρωταγωνιστήσουν επαναλήψεις σειρών και ταινίες. Χαρακτηριστικά, η κωμωδία «Το σόι σου» στον ALPHA, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» στον ΑΝΤ1, «Ευτυχισμένοι μαζί» και «Έχω παιδιά» στο MEGA, θα είναι κάποια από τα προγράμματα που θα καλύψουν κενά. Να σημειωθεί ότι θα δούμε και μικρές εκπλήξεις για την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με σπέσιαλ επεισόδια εκπομπών και γιορτινά σόου.

