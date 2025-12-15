Τηλεθέαση: Οι σειρές έκαναν το θαύμα τους -Τι έγινε με το Voice

Οι γιορτές πλησιάζουν και τα στελέχη των καναλιών μετρούν αντίστροφα για τον πρώτο απολογισμό της τηλεοπτικής χρονιάς. Οι μάχες συνεχίζονται με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο κυρίως στη βραδινή ζώνη.

Χθες, χαρακτηριστικά, η κωμωδία του STAR «IQ 160» έκανε την έκπληξη και κέρδισε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 13,9%. Στο σύνολο, το σίριαλ έκανε 11,2%.

Η μυθοπλασία στο MEGA επίσης ξεχώρισε. Η παραγωγή «Μία νύχτα μόνο» κατέγραψε 19,7% στο σύνολο και 13,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ «Η Γη της ελιάς» κράτησε παρέα στο 17,1% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, το «Voice» σημείωσε 15,9% στο σύνολο και 13% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκανε 12% και 8,4% αντίστοιχα. Η σειρά «Ο Δικαστής» κατέγραψε 6,2% στο σύνολο και 5,3% στους τηλεθεατές 18-54.

Στη late night ζώνη, οι αθλητικές εκπομπές έδωσαν τη δική τους μάχη. Το «Monobala» του ΣΚΑΪ έκανε 9,4% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό. Η «Super μπάλα live» του MEGA έκανε 8,3% και 4,2% αντίστοιχα. Το «Grand League» του OPEN κατέγραψε 3,3% και 3,5%, ενώ «Η αθλητική Κυριακή» της ΕΡΤ1 έκανε 3,2% και 1,9%.

