Τηλεθέαση: Ποιες σειρές «χτύπησαν» 20άρια στη βραδινή ζώνη

Το βράδυ της Πέμπτης, ο ALPHA έδειξε ξανά τη δυναμική του και οι σειρές του κέρδισαν την προτίμηση των τηλεθεατών. Χαρακτηριστικά, από τις 20.00 έως τις 21.00, το καθημερινό σίριαλ «Να μ’αγαπάς» σημείωσε 23,2% στο σύνολο και 14,8% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που ακολούθησε, έκανε 21,5% στο σύνολο και 18% στους τηλεθεατές 18-54. Η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που πήρε το lead in στο ίδιο κανάλι, κράτησε παρέα στο 14,5% του συνόλου και στο 12,8% του δυναμικού κοινού.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κέρδισε το 12% του συνόλου και του δυναμικού κοινού. Το ματς Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν, που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1, κατέγραψε 15,1% στο σύνολο και 13,4% στο δυναμικό κοινό. Στο MEGA, «Η Γη της ελιάς» έκανε 14,8% στο σύνολο και 8,8% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο STAR, το «First Dates» κατέγραψε 7,1% στο σύνολο και 8,5% στο δυναμικό κοινό. Το τηλεπαιχνίδι «Floor» του ΣΚΑΪ έκανε 7,6% και 7,4% αντίστοιχα. Όσον αφορά στο OPEN και το «Real View», περιορίστηκε στο 1,3% σε σύνολο και δυναμικό.

