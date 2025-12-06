Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

Η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές έχει ξεκινήσει και οι παραγωγές μυθοπλασίας θα κάνουν ένα break, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο άλλωστε. Το κοινό θα αποχωριστεί για λίγο τους αγαπημένους του ήρωες και τις ιστορίες που το συντροφεύουν κάθε βράδυ, με τις αποφάσεις να έχουν ήδη ληφθεί.

Στο μέτωπο του ALPHA, η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς», που σαρώνει στους πίνακες της Nielsen, θα κρατήσει παρέα στους φανατικούς της έως την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου. Την ίδια ημέρα, θα ευχηθούν «καλές γιορτές» και οι πρωταγωνιστές του «Άγιου Έρωτα» ανανεώνοντας το ραντεβού για τις αρχές του 2026. Στο κανάλι pause θα πατήσουν και το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι και το «Porto Leone», όπως και το «Σόι σου» με τους «Τρομερούς γονείς». Η νέα χρονιά θα φέρει νέα επεισόδια στις προαναφερθείσες, ενώ θα επιστρέψει και ο «Γιατρός». Πρεμιέρα θα κάνει και το νέο σίριαλ «Μπαμπά σ’ αγαπώ».

Στο μέτωπο του MEGA, η σειρά «Μία νύχτα μόνο» -σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό- θα προβάλλεται έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου. Την ίδια ημέρα, ρολά θα κατεβάσει και «Η Γη της ελιάς». Οι δύο παραγωγές θα επανέλθουν τις πρώτες εβδομάδες του 2026, την ίδια ώρα που θα βγει στον αέρα η νέα παραγωγή μυθοπλασίας «Οι Αθώοι» και θα επιστρέψει η κωμωδία «Έχω παιδιά».

Στον ΑΝΤ1, η σειρά εποχής «Grand Hotel» θα βρίσκεται στις επάλξεις έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Θα ακολουθήσει ένα διάλειμμα, ενώ το ίδιο θα συμβεί και για τις σειρές «Παιχνίδια εκδίκησης», «Δικαστής», «Γιατί ρε πατέρα;»… Από τη νέα χρονιά η λίστα με τις σειρές θα μεγαλώσει, αφού πρεμιέρα θα κάνει και το σίριαλ «Σούπερ ήρωες».

