Τέσσερις μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας που περιμένουμε – Πότε θα δούμε τις πρεμιέρες

Όλες οι λεπτομέρειες για σειρές που θα συζητηθούν…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τέσσερις μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας που περιμένουμε – Πότε θα δούμε τις πρεμιέρες
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέλος δεν έχουν οι πρεμιέρες των νέων σειρών, αφού η μυθοπλασία είναι και θα παραμείνει η απόλυτη πρωταγωνίστρια. Οι τηλεθεατές μπορεί να έχουν κάνει τις επιλογές τους στη βραδινή ζώνη, όμως οι παραγωγές που έρχονται… σίγουρα θα τους βάλουν σε πειρασμό.

Πρόκειται για σειρές με προσοχή στη λεπτομέρεια, γυρισμένες με κινηματογραφικά πρότυπα, που θα καθηλώσουν με τη σκηνοθεσία και τις υπέροχες ερμηνείες μοναδικών ηθοποιών.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και οι φανατικοί του ανυπομονούν για την πρεμιέρα του «ΡΙΦΙΦΙ», στις 15 Δεκεμβρίου στην COSMOTE TV. Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23.00. Η υπόθεση είναι εμπνευσμένη από την περιβόητη ληστεία σε τράπεζα της Αθήνας το 1992. Ποιοι το έκαναν και γιατί; Οι Αρχές μίλησαν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα μορφωμένους και αδίστακτους δράστες. Ήταν, όμως, πράγματι έτσι;

Ο μελαγχολικός Νίκος (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος), ο «αιώνιος έφηβος» Βάκης (Πάνος Βλάχος) και ο πληγωμένος Μιχάλης (Προμηθέας Αλειφερόπουλος) είναι τρεις άντρες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, μέχρι που εισβάλλει στη ζωή τους η Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη). Η μοναχική και μυστηριώδης γυναίκα τους προσεγγίζει με μία σκοτεινή και ριψοκίνδυνη πρόταση. Θα την ακολουθήσουν στο σχέδιό της; Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στον ρόλο του Μανώλη, του αφοσιωμένου φίλου της Όλγας, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης στους ρόλους των παιδικών φίλων Αντώνη και Αργύρη, αντίστοιχα.

syrosdimitris-pogiantzis-5.jpg

Τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το κοινό θα έχει τη χαρά να απολαύσει τη μεγαλύτερη παραγωγή της ΕΡΤ. H «Μεγάλης χίμαιρα», το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που καθόρισε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει σύντομα στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX, μέσα από μια τολμηρή και υψηλής αισθητικής τηλεοπτική μεταφορά έξι επεισοδίων. Με τη σκηνοθετική ματιά του Βαρδή Μαρινάκη και το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη, η σειρά μας καλεί σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Η Fotini Peluso, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Κίτσος, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Γιάννος Περλέγκας, η Καίτη Μανωλιδάκη, ο Δημήτρης Τάρλοου, η Βάσω Ιατροπούλου, η Κονδυλένια Κωνσταντελάκη, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, ο Γιώργος Μιχαλάκης, ο Νικόλας Χανακούλας, ο Γιώργος Φριντζήλας, ο Νικόλας Παπαγιάννης, ο Γιάννης Νταλιάνης, η Χριστίνα Κυπραίου, ο Λεωνίδας Χρυσομάλλης, ο Ελισσαίος Βλάχος και πολλοί ακόμη αξιόλογοι ηθοποιοί, συνθέτουν ένα σύνολο υψηλών ερμηνευτικών απαιτήσεων, που δίνει ζωή στους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση.

Στο μέτωπο της ΕΡΤ1, η παραγωγή με τίτλο «Αύριο» αναμένεται να καθηλώσει, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις αρχές του 2026. Γυρισμένη σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η σειρά, σε σενάριο και σκηνοθεσία του βραβευμένου Γιώργου Γκικαπέππα, αποτελεί την πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση. Καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σε έναν ποταμό, με πρωταγωνιστές τη Στεφανία Γουλιώτη και τον Χρήστο Λούλη.

Αθώοι

Στο MEGA, επίσης στις αρχές του 2026, θα δούμε την πρώτη επίσημη της σειράς «Οι Αθώοι». Εμπνευσμένη από το πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, η ιστορία θα ταξιδέψει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του Νίκου Κουτελιδάκη. Εκεί, ανάμεσα σε κατάφυτα τοπία και γάργαρα νερά, ξετυλίγεται η βαθιά ανθρώπινη ιστορία των «Αθώων», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα. Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Τρέφει συναισθήματα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη). Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος και γοητευτικός, με έντονη ροπή προς τα πάθη, κυρίως προς τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: «Αυτή είναι η αλήθεια για τον καιρό - Τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Νοεμβρίου

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Κροίσοι» πληρώνουν όσο όσο για ιδιωτικότητα: «Κλείνουν» νησιά, αποφεύγουν τα αεροδρόμια και ψωνίζουν απο οίκους υψηλής ραπτικής στο σπίτι τους

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι: Να συνεχίσει το σερί με «όπλο» το Telekom Center

06:32LIFESTYLE

Τέσσερις μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας που περιμένουμε – Πότε θα δούμε τις πρεμιέρες

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη τα χριστουγεννιάτικα γλυκά με σοκολάτα - Κατά 20% πιο ακριβά σε σχέση με πέρυσι

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει νέο περιστατικό ανηλικής βίας – Έφηβες χτυπούν με μανία στο έδαφος συνομήλική τους

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μαύρο όχημα που μίσθωσε ο Πετσίτης στα χέρια των δολοφόνων του Λάλα - Οι έρευνες των Αρχών και η σύνδεση με απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το σχέδιο Τραμπ, η ρωσική «έγκριση» και ο Ζελένσκι έρμαιο των σκανδάλων διαφθοράς

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Σοκάρουν οι εικόνες του ξυλοδαρμού - Δεν είχε ποτέ σπρέι πιπεριού, υποστηρίζει το περιβάλλον του θύματος στο Newsbomb

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μία κάλπη και αυτοδυναμία» ή στρατηγική Μητσοτάκη μέχρι τις εκλογές του 2027

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο χείλος της σύγκρουσης: Η επιτομή του υβριδικού πολέμου μεταξύ Ευρώπης-Ρωσίας: Λέιζερ, drones, δολιοφθορές και παραβιάσεις

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι βροχές στα βορειοδυτικά – Πέφτει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για όλους 2025: Ο νέος οριστικός πίνακας των 13.983 δικαιούχων χαμηλής περιόδου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου

04:36ΕΘΝΙΚΑ

Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

04:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Επστάιν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Σοκάρουν οι εικόνες του ξυλοδαρμού - Δεν είχε ποτέ σπρέι πιπεριού, υποστηρίζει το περιβάλλον του θύματος στο Newsbomb

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: «Αυτή είναι η αλήθεια για τον καιρό - Τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες

06:32LIFESTYLE

Τέσσερις μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας που περιμένουμε – Πότε θα δούμε τις πρεμιέρες

03:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η καθαρότερη εικόνα του 3I/ATLAS: Τέλος στα σενάρια από τη NASA – «Μοιάζει με κομήτη και συμπεριφέρεται σαν κομήτης»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς - Ζημιές στις εγκαταστάσεις του River Party - Δείτε βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο χείλος της σύγκρουσης: Η επιτομή του υβριδικού πολέμου μεταξύ Ευρώπης-Ρωσίας: Λέιζερ, drones, δολιοφθορές και παραβιάσεις

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το σχέδιο Τραμπ, η ρωσική «έγκριση» και ο Ζελένσκι έρμαιο των σκανδάλων διαφθοράς

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ελλάδα, ευχαριστώ» - Η ανάρτηση μετά την επίθεση των Κινέζων για το λιμάνι του Πειραιά 

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει νέο περιστατικό ανηλικής βίας – Έφηβες χτυπούν με μανία στο έδαφος συνομήλική τους

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι: Να συνεχίσει το σερί με «όπλο» το Telekom Center

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μαύρο όχημα που μίσθωσε ο Πετσίτης στα χέρια των δολοφόνων του Λάλα - Οι έρευνες των Αρχών και η σύνδεση με απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο για ειρήνη στην Ουκρανία: Στο επίκεντρο το θέμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Σκιές θανάτου στον «φωτεινό» κόσμο της Disney World - 5ος νεκρός σε έναν μήνα

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη δουλειά που πληρώνει καλά: Πάνω από 130.000 το χρόνο και 250 μέρες άδεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ