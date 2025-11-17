Οδηγός μυθοπλασίας – 10 σειρές με καθηλωτικές εξελίξεις

Οι παραγωγές μυθοπλασίας παίρνουν θέση στο πρόγραμμα των καναλιών και οι τηλεθεατές, με το τηλεκοντρόλ στο χέρι, καλούνται να επιλέξουν σε ποια σειρά θα συντονιστούν.

Ηλέκτρα, ΕΡΤ1 19.00

Η δίκη της Ηλέκτρας συνεχίζεται με την επανεξέταση της Νεφέλης. Κανείς μέσα στην αίθουσα δε γνωρίζει, ότι πρόεδρος κι εισαγγελέας, έχουν έναν κοινό στόχο: να ανακαλέσει την κατάθεσή της. Ο Βρεττός ξυπνά και το μαξιλάρι δίπλα του είναι άδειο. Η Τιτίκα έχει περάσει τη νύχτα της μακριά του. Αλλά ενώ ο Αλεβιζάτος, της ετοιμάζει πρωινό, εκείνη βρίσκεται στο σπίτι της Φιόνας. Η απόδραση του Τζιοβάνι απογοητεύει πλήρως τον Βασίλη, που, επιστρέφοντας στο καμαράκι, βγάζει από μια κρυψώνα, ένα μπουκάλι. Ο Μπόγρης αποκαλύπτει τον πρώτο μάρτυρα υπεράσπισης: τον Παύλο Φιλίππου. Η δικαστική αίθουσα παγώνει. Μα τι γράφει το σημείωμα που δίνει στην Ηλέκτρα ο Νικήτας; Ο Νικόλας τρέχει να συναντήσει την Φιλιώ, τη βρίσκει όμως, μαζί με τον Πέτρο, ο οποίος του ανακοινώνει πως ο αρραβώνας του με την Κορίνα, διαλύθηκε. Και πως με τη Φιλιώ, παντρεύονται. Δε θα 'ναι το μόνο νέο, που θα τον αφήσει άναυδο. Από τα χείλη της μητέρας του μαθαίνει, ότι έχει έναν ακόμα αδερφό: τον Πέτρο. Αληθεύει ότι τη βραδιά της δολοφονίας, ήσασταν μαζί με την κατηγορουμένη, ρωτά ο Μπόγρης τον Παύλο. Η Ηλέκτρα κρατά την ανάσα της.

Να μ’ αγαπάς, ALPHA 20.00

Ο Χάρης προκαλεί τον Λευτέρη με υπονοούμενα για την αδερφή του, εκείνος εξοργίζεται και τον εγκαταλείπει στην ερημιά. Ορφέας και Φωτεινή τα ξαναβρίσκουν. Ο Λευτέρης ζητά εξηγήσεις από την Άννα για τον γάμο της. Η Σοφία προσπαθεί ανεπιτυχώς να τραβήξει την προσοχή του Άγγελου. Ο Χάρης στο δείπνο, μπροστά στον Άγγελο, επιτίθεται στα δίδυμα, ο Λευτέρης οδηγεί τα πράγματα στο όριο και η Ζωή, μην αντέχοντας την πίεση, καταρρέει μπροστά σε όλους.

Άγιος Έρωτας, ALPHA 21.00

Ο Παύλος στο γραφείο του, επιτίθεται βίαια στη Θάλεια, ώσπου ο Κυριάκος εισβάλλει την κατάλληλη στιγμή και τον πετάει έξω μπροστά σε υπαλλήλους και πελάτες. Στο σχολείο, η Δέσποινα ενημερώνει την Ελένη και την Άννα για τις φήμες που ακούγονται για τη ¨στενή σχέση¨ που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους. Η Ελένη δείχνει στην αρχή να απομακρύνεται από την Άννα, όταν όμως εκείνη επιμείνει, η Ελένη αποκαλύπτει τα κρυφά της αισθήματα. Παράλληλα, η Σοφία υποδέχεται στο σπίτι της την Αναστασία με σκοπό να της δώσει το βοτάνι που θα της διακόψει την εγκυμοσύνη. Η Βιργινία που υποπτεύεται το σχέδιο της, αναλαμβάνει δράση και συγκρούεται μαζί της. Την ίδια στιγμή η Δώρα, μόνη στο δωμάτιό της, βασανίζεται από τις θολές αναμνήσεις της πυρκαγιάς. Στη Λαμία, ο Νικόλαος δέχεται να βγει για έναν περίπατο με τη Φανή και στο τέλος αυτής της πολύ ευχάριστης βόλτας, ο Νικόλαος, μόνος, προσεύχεται με αγωνία να μην υποπέσει σε πειρασμό. Στη φυλακή, η Χριστίνα, αρνείται να υποταχθεί στην Αγγέλα, το «αφεντικό» της πτέρυγας. Το βράδυ όμως, δύο κρατούμενες εισβάλλουν στο κελί της φέρνοντας την αντιμέτωπη μαζί της.

Grand Hotel, ANT1 21.00

Ο Ρήγας, σε άθλια κατάσταση, προσπαθεί να φτάσει την Λυδία για να της μιλήσει. Ζαλισμένος, με τα μάτια του θολά, κοντεύει να παρανοήσει βλέποντας ξανά την πρώτη του σύζυγο. Εκείνη τον οδηγεί στη σουίτα του και του λέει πως η Αλίκη έχει καινούργιο εραστή…! Ο Χρόνης ανακοινώνει απογοητευμένος στην Φρίντα και την Αλίκη πως δεν κατάφερε να βγάλει ένταλμα έρευνας για το ξενοδοχείο. Την λύση, όμως, βρίσκει ο Άρης που ισχυρίζεται ψέματα πως του έκλεψαν χρήματα μέσα από το δωμάτιό του και έτσι η Αστυνομία αναγκάζεται να ψάξει στους χώρους του ξενοδοχείου. Έτοιμος για όλα, ο Χαραλάμπης παροτρύνει τις γυναίκες να μπουν με το έτσι θέλω στο σχολείο για να οργανώσουν τη βιβλιοθήκη και ψάχνει τρόπο να συνεχίσει χωρίς τη βοήθεια του Χατζημήτρου. Όταν ο Χρόνης με τον Βαγγέλη μπαίνουν στη σουίτα του Ρήγα και της Αλίκης για να ψάξουν, βρίσκουν κρυμμένο το στοιχείο που θα οδηγήσει στη σύλληψη του Ρήγα για τον φόνο της Γιαχαλή. Ο Πέτρος μαθαίνει επιτέλους τι έχει συμβεί όλον αυτό τον καιρό που όλοι τον νομίζουν για νεκρό…

Μία νύχτα μόνο, MEGA 21.00

Οι αποκαλύψεις για την Αρετή ταράζουν την ERGAN. Ο Οδυσσέας αποφασίζει να της ζητήσει συγγνώμη, ενώ η Μαρίκα συγκρούεται με τον άντρα της που θέλει να σταματήσει να βλέπει τον εγγονό τους. Η άφιξη του Πωλ στην Ελλάδα αναστατώνει την οικογένεια Παπαμιχάλη αλλά και την εταιρεία, καθώς ο ίδιος φαίνεται να ενδιαφέρεται για ενεργό ρόλο στην ERGAN. Η αρχιτέκτονας Όλγα Ευθυμίου ενοχλείται που ο Οδυσσέας υποβιβάζει τη δουλειά της, ενώ ο Σταύρος προσπαθεί να μάθει την αλήθεια για τη ζωή της Αρετής, υποψιαζόμενος πως ίσως κατέφυγε σε τοκογλύφο.

Η κατάσταση κορυφώνεται όταν ο Οδυσσέας μαθαίνει ότι ο Σταύρος ζήτησε να κοπεί επιταγή μπόνους στο όνομα της Αρετής για να της τη δώσει εκείνος προσωπικά.

Καλά θα πάει κι αυτό, ΕΡΤ1 22.00

Ένα περίεργο όνειρο της Μιχαέλας μπλέκει πραγματικότητα με φαντασία και η Ελισάβετ προσπαθεί να το «ερμηνεύσει». Η Ρόδω προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το ψαράδικο, την ώρα που η Δώρο A.I. κάνει το δικό της «κοινωνικό πείραμα»! Ο Αλέκος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Ο Απόλλωνας ανησυχεί για τον Πάρι και προσπαθούν με τη Νάταλι να κρατήσουν την ισορροπία στην εταιρεία. H Ντιέγκο και ο Τζόνι ψάχνουν να εντοπίσουν τον εξαφανισμένο Πάρι, που ίσως να έχει μπλέξει περισσότερο απ’ όσο πιστεύουν όλοι. Ο Ερρίκος προσπαθεί να θυμηθεί τι έγινε τη νύχτα με την Τζίνι. Ο Ίωνας και η Δώρα προσφέρουν την πιο σουρεαλιστική εκδοχή της «θεραπείας μέσω αγάπης», η Νίκη και η Ανθή ετοιμάζουν διαγωνισμό τραγουδιού για να σώσουν το μαγαζί τους, και η Στέλλα φαίνεται ότι κρύβει πολύ πιο σκοτεινά μυστικά απ’ όσα αφήνει να φανούν. Όλα δείχνουν πως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, κι όταν η Μιχαέλα καλεί κάποιον «που ξέρει», η αλήθεια αρχίζει να αποκαλύπτεται με τρόπο που κανείς δεν περιμένει.

Η Γη της ελιάς, MEGA 22.20

Η εγκυμοσύνη της Ισμήνης φέρνει μεγάλη χαρά στον Κουράκο και την Αριάδνη, όμως για τον Κωνσταντίνο δεν ισχύει το ίδιο. Η Χριστιάνα προσπαθεί να πείσει τον Μανώλη ότι όσα τους είπε είναι η αλήθεια, αλλά εκείνος δεν το δέχεται. Ο Στέφανος συμβουλεύεται τον Λυκούργο για το θέμα της συνεπιμέλειας, με τη Χάιδω να δυσανασχετεί, καθώς συνειδητοποιεί ότι ο Στέφανος ψάχνει για συμμάχους εντός της οικογένειας. Ο Στάθης ζητά από την Ερωφίλη να δρομολογήσει το διαζύγιό της κι εκείνη το συζητάει με τον Μανώλη. Ο αδελφός της, ωστόσο, την προειδοποιεί πως η Αλεξάνδρα θα αντιδράσει πολύ άσχημα σε όλο αυτό, αλλά η Ερωφίλη είναι διατεθειμένη να το τραβήξει στα άκρα. Ο Μιχάλης αδειάζει την Μαρουσώ κι ενδίδει στη μεγάλη έλξη που νιώθει για τη Χριστιάνα. Η Αθηνά δίνει δεύτερη ευκαιρία στον Τζον, αλλά αυτό τη φέρνει σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Φιλιώ. Ο Αντώνης κι η Χριστιάνα προφασίζονται ένα ψέμα προκειμένου να πάνε στη Μάνη και να γίνει η γνωριμία με τον Δημοσθένη. Η Βασιλική γνωρίζει τη Σοφία και, πάνω στην κουβέντα, αντιλαμβάνεται ότι ο γάμος της με τον Στέφανο κρέμεται από μια κλωστή.

Ο δικαστής, ΑΝΤ1 22.30

Η αποκάλυψη πως ο Τάσος είναι μέλος της συμμορίας του Δράκου, κατευθύνουν προς τα κει την οργή του Σταβέρη που ανακαλύπτει ότι λίγες μέρες πριν το τροχαίο, ο γιος του είχε μια διένεξη με τον Δράκο. Και όσο η έρευνα για το τροχαίο συνεχίζεται, ο Χρήστος που πιέζεται έντονα από την Όλγα, αναγκάζεται να την πάει στο σπίτι του πατέρα του, που κρύβει τα λεφτά του Σταβέρη. Μπαίνοντας στο σπίτι όμως, τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Κι ενώ γίνονται όλα αυτά, ο Δικαστής, χρωστάει μια απάντηση στο Νώντα. Θα αναγκαστεί, να αναλάβει τις ευθύνες του… Ακόμα κι αν χρειαστεί να πει ψέματα.

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, ALPHA 22.30

Ο Βούλγαρης γίνεται θηρίο ανήµερο µε τη Λένα και ξεσπάει στη Γαλήνη, η οποία σταματά να παίρνει το µέρος του και να στηρίζει τις αποφάσεις του. Παράλληλα, αν και η Γαλήνη προσπαθεί να πείσει τον Γρηγόρη να είναι καχύποπτος µε την απεσταλμένη της Αλεξάνδρας, την Αγγελική, εκείνος την ερωτεύεται σφόδρα. Η Αλεξάνδρα ετοιµάζει ένα σχέδιο που θα κάνει την Αγγελική ηρωίδα στα µάτια όλης της οικογένειας Βούλγαρη, ενώ ο Καπετανάκος, όταν βρίσκει ποια πήρε το σημειωματάριο µε τα ονοµατεπώνυµα των κοριτσιών του, γίνεται έξαλλος. Η Βούλα απογοητεύεται από την τροπή που παίρνει το όνειρό της να ξεκινήσει ιδιαίτερα µαθήµατα, ενώ ο Ορέστης έρχεται σε επαφή µαζί της …χωρίς να το αντιληφθεί. Ο Καστίλιας μαθαίνει, επιτέλους, ότι ο Γρηγόρης βρέθηκε µε τον Στράτο, λίγο πριν τον φόνο του τελευταίου, το µοιραίο εκείνο βράδυ, ενώ, όταν ο Γιάμαρης φτάνει ως καλεσμένος στο σπίτι του Βούλγαρη, για τη βραδιά του αρραβώνα της Λένας και του Χρόνη, βρίσκει την αγαπημένη του, Γαλήνη, σε άσχημη κατάσταση.

Το παιδί, ΕΡΤ1 23.00

Η Άρτεμις, ο Δημήτρης και η Βάνα προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ της αποκάλυψης πως ο Γερμανός είναι ο ληστής της τράπεζας. Ο Δημήτρης συναντά τον Ιβάν και οι δυο τους έχουν μια συγκινητική συζήτηση για όσα έχουν περάσει. Την ίδια στιγμή, η Σίσσυ παθαίνει κρίση πανικού όταν της αλλάζουν ατάκα στο γύρισμα, ενώ η Ιρίνα βάζει σκοπό να φτιάξει ντολμαδάκια για να ζητήσει συγγνώμη από την Ευαγγελία. Παράλληλα, η Σοφία και ο Γιάννης αρχίζουν να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί, ενώ ο Μιχαήλ μπλέκεται άθελά του σε μια νέα παρέα. Ο Πάκης ανακοινώνει κάτι που σπέρνει τον φόβο για το μέλλον του Νεοχωρίου.

