«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

Σε κλίμα ακραίας πόλωσης και με συνεχείς διακοπές διεξήχθη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού το μοιραίο βράδυ της τραγωδίας των Τεμπών. Η διαδικασία τελικά διεκόπη για την προσεχή Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, αφήνοντας ανοιχτά κρίσιμα μέτωπα.

Αντιδράσεις για την απουσία κατηγορουμένου

Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε από νωρίς λόγω της απουσίας του εκπροσώπου της εταιρείας Interstar, ο οποίος είναι ένας εκ των τριών κατηγορουμένων. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των συγγενών των θυμάτων.

Εσωτερικές τριβές

Η διαδικασία αναλώθηκε και πάλι στο θέμα της παράστασης των συγγενών των θυμάτων για την υποστήριξη της κατηγορίας, την αποβολή των οποίων έχουν ζητήσει οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Η τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης προκάλεσε την αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία έκανε λόγο για σπατάλη χρόνου, ενώ ο δικηγόρος και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, έκανε έκκληση να σταματήσουν οι εντεταμένες αντιπαραθέσεις ώστε να μπορέσει το δικαστήριο να εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης.

Αίτημα για μεταφορά της κύριας δίκης

Ενώ έξω από το Δικαστικό Μέγαρο παρέμεναν συγκεντρωμένοι πολίτες και συλλογικότητες ζητώντας δικαιοσύνη, μια νέα νομική κίνηση προσέθεσε επιπλέον ενδιαφέρον στην υπόθεση. Δικηγόρος οικογενειών κατέθεσε επίσημο αίτημα στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, ζητώντας τη μεταφορά της κύριας δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών από τη Λάρισα στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

