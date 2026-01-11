ΑΕΚ – Μύκονος 90-65: «Καταιγίδα» στην άδεια SUNEL Arena με πρωτοστάτες Γκρέι και Μπάρτλεϊ

Οι «κιτρινόμαυροι», μολονότι παρατάχθηκαν με… ενδεκάδα, καθώς Νάναλι και Κατσίβελης έμειναν εκτός, ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα κι έφτασαν άνετα στην επικράτηση.

Οι Ραϊκουάν Γκρέι και Φρανκ Μπάρτλεϊ ήταν οι πρωτοστάτες της πολύ καλής εμφάνισης που πραγματοποίησε η ΑΕΚ, βρίσκοντας στην εξέλιξη του αγώνα κι άλλους συμπαραστάτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε πέντε διψήφιους, με τον έμπειρο τεχνικό να σημειώνει ένα σπουδαίο επίτευγμα. Ο «Σάλε» έφτασε τις 251 νίκες από καταβολής Α’ Εθνικής και ξεπέρασε τον αείμνηστο Φαίδωνα Ματθαίου.

Η Μύκονος έδειξε ένα αρκετά μαχητικό πρόσωπο και κατάφερε να επιστρέψει από το -14 (32-18 στο 12’), για να προηγηθεί με 49-44 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.

Από εκεί και πέρα, όμως, έχασε πλήρως τον ρυθμό της και παραδόθηκε στην ανωτερότητα των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι κυριάρχησαν και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η ΑΕΚ ανέβηκε στο 9-4, ενώ οι φιλοξενούμενοι είναι στο 6-7.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Θεώνας, Ανγκελής.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-16, 44-43, 67-54, 90-65.

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 21 (1), Σκορδίλης 6, Φλιώνης 10 (2), Μπάρτλεϊ 15 (3), Άρμς 12 (1), Λεκαβίτσιους 7 (2), Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας 12 (3), Χαραλαμπόπουλος 7 (1), Μπηλιώνης.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 1, Μουρ 2, Ρέι 5 (1), Σκουλίδας 11 (3), Μπριγκς 14, Καββαδάς 4, Γερομιχαλός 5 (1), Μπιλλής 3 (1), Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 2, Κάναντι 11 (2), Γκαμπλ 7 (1).

