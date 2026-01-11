ΑΕΚ: Ανατροπή με Νάναλι - Δεν κάνει ντεμπούτο με Καρδίτσα

Χωρίς τον Τζέιμς Νάναλι θα παραταχθεί η ΑΕΚ στην αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL απέναντι στη Μύκονο, καθώς αποφασίστηκε να προφυλαχθεί και να μετατεθεί το ντεμπούτο του για το επόμενο παιχνίδι.

Τζέιμς Νάναλι
Εκτός αποστολής της Ένωσης έμεινε ο Αμερικάνος
Ο Αμερικανός γκαρντ, παρότι αρχικά είχε συμπεριληφθεί στην εξάδα των ξένων, τελικά δεν βρίσκεται στην 12άδα της «Βασίλισσας» για το σημερινό ματς με τους Νησιώτες. Το τεχνικό επιτελείο έκρινε πως είναι προτιμότερο να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του, ώστε να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τα κιτρινόμαυρα στην επόμενη αγωνιστική, απέναντι στην Καρδίτσα.

Εκτός δράσης για την ΑΕΚ παραμένει και ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο, ενώ κανονικά στη διάθεση της ομάδας βρίσκεται ο Πετσάρσκι. Από την πλευρά της Μυκόνου, δεν θα αγωνιστεί ο Χέσον λόγω τραυματισμού στο πόδι, ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του ο Μπριγκς.

Η 12άδα της ΑΕΚ αποτελείται από τους: Γκρέι, Σκορδίλης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Χαραλαμπόπουλος και Μπιλιώνης.

Αντίστοιχα, η Μύκονος θα παραταχθεί με τους: Άπλμπι, Μουρ, Ρέι, Καββαδά, Γερομιχαλό, Σκουλίδα, Μπιλλή, Σιδηροηλιά, Μάντζαρη, Μπριγκς, Κάναντι και Γκαμπλ.

