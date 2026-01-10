Greek Basketball League: Πήρε… ανάσα ο Πανιώνιος νικώντας τον Κολοσσό Ρόδου

Αγώνας χωρίς αύριο ήταν για τον Πανιώνιο το ματς με τον Κολοσσό Ρόδου στη Γλυφάδα, για την 14η αγωνιστική. Οι «κυανέρυθροι» πήραν σημαντική… ανάσα στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν την κατάσταση και να μείνουν στην κατηγορία, επικρατώντας με 73-62.

Με το αποτέλεσμα αυτό ο Πανιώνιος μείωσε στον ένα βαθμό από την ομάδα της Ρόδου και παράλληλα πήρε την ισοβαθμία, καθώς στο πρώτο ματς είχε ηττηθεί με 2 πόντους διαφορά.

Ο Νέιτ Ουότσον με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Ντέιβιντ Νίκολς με 18 πόντους και 9 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 39-28, 58-44, 73-62

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νέναντ Μάρκοβιτς): Ουότσον 17, Λέμον 5 (1), Τόμασον 3 (1τρ., 6ασ.), Κρούζερ 10 (2), Γκίκας 6 (8ασ.), Σταρκς 6 (2), Τσαλμπούρης 4 (1), Λιούις 13 (1), Γόντικας 8, Νικολαϊδης 1

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Αρης Λυκογιάννης): Μακ 17 (1τρ., 8ρ.), Πετρόπουλος 3, Νίκολς 18 (2τρ., 9ασ.), Χρυσικόπουλος, Ακιν 8, Γκούντγουιν 6, Καράμπελας 2, Κολόβερος 6, Κουρουπάκης 2, Γκαλβανίνι

GREEK BASKETBALL LEAGUE – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άρης-Ηρακλής 78-76

Πανιώνιος-Κολοσσός Ρόδου 73-62

ΑΕΚ-Μύκονος 11/01 (13:00)

Καρδίτσα-Ολυμπιακός 11/01 (13:00)

Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι 11/01 (16:00)

Μαρούσι-Προμηθέας Π. 11/01 (16:00)

ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 24

Παναθηναϊκός 23

ΠΑΟΚ 21

ΑΕΚ 20

Άρης 19 -13αγ.

Ηρακλής 19 -13αγ.

Προμηθέας Π. 18

Μύκονος 18

Περιστέρι 17

Καρδίτσα 16

Κολοσσός Ρ. 16 -13αγ.

Πανιώνιος 15 -13αγ.

Mαρούσι 14