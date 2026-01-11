NBA: «Διπλό» των Σπερς στη Βοστώνη - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

Με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα σε ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή, το Σαν Αντόνιο πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική του νίκη στο NBA, περνώντας νικηφόρα από τη Βοστώνη.

Σέλτικς - Σπερς
Με τον Γάλλο "γίγαντα" τα "Σπιρούνια" πέρασαν από την έδρα των "Κελτών"
Οι Σπερς επικράτησαν των Σέλτικς 100-95, με τον Γάλλο σέντερ να κάνει τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου σημείωσε τους 16 από τους συνολικά 21 πόντους του. Μάλιστα, ήταν εκείνος που πέτυχε το καθοριστικό καλάθι για το 99-95, 19,2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη για τα «σπιρούνια».

Σημαντική ήταν και η συμβολή του ΝτιΆαρον Φοξ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, ενώ ο Κέλντον Τζόνσον πρόσθεσε 18 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την πλευρά των Σέλτικς, ξεχώρισε ο Ντέρικ Ουάιτ με 29 πόντους (5/17 τρίποντα), με τον Τζέιλεν Μπράουν να ακολουθεί με 27.

Την ίδια ώρα, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έβαλαν τέλος στο σερί πέντε νικών των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 146-134 στο Κλίβελαντ, σε ένα παιχνίδι με εντυπωσιακό επιθετικό ρυθμό.

Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 28 πόντους, με τους Καβαλίερς να σουτάρουν με εξαιρετικό ποσοστό 59,8% (55/92 εντός πεδιάς), το καλύτερό τους στη φετινή σεζόν, έχοντας παράλληλα 15/31 τρίποντα. Αξιοσημείωτο είναι ότι πέντε παίκτες του Κλίβελαντ τελείωσαν τον αγώνα με τουλάχιστον 20 πόντους (Μόμπλεϊ 24, Τάισον 23, Γκάρλαντ 22 και Μέριλ 20), επίδοση που σημειώθηκε μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της ομάδας, μετά το μακρινό 1972.

Τέλος, ιστορική βραδιά έζησαν οι Σάρλοτ Χόρνετς, οι οποίοι σημείωσαν τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία τους, συντρίβοντας τους Γιούτα Τζαζ με 150-95 στο Σολτ Λέικ Σίτι. Οι φιλοξενούμενοι είχαν εννέα παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Τρε Μαν να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ με 20.

Το παιχνίδι κρίθηκε από νωρίς, καθώς με τρίποντο του Μάιλς Μπρίτζες, 1:41 πριν τη λήξη του δεύτερου δωδεκαλέπτου, οι Χόρνετς προηγήθηκαν με 77-30, φτάνοντας σε διαφορά 47 πόντων και ανοίγοντας τον δρόμο για το τελικό +55. Από τους Τζαζ, ξεχώρισε ο Μπράις Σένσαμπο με 26 πόντους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 146-134

Ιντιάνα Πέισερς - Μαϊάμι Χιτ 123-99

Ντιτρόιτ Πίστονς - Λος Άντζελες Κλίπερς 92-98

Μπόστον Σέλτικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 95-100

Σικάγο Μπουλς - Ντάλας Μάβερικς 125-107

Γιούτα Τζαζ - Σάρλοτ Χόρνετς 95-150

