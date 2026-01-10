Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήρε φανέλα του ΛεΜπρον Τζέιμς – «Ποτέ δεν ξέρεις αν θα είναι το τελευταίο μεταξύ μας ματς»

Ο «Greek Freak» έβγαλε δύο καθοριστικές άμυνες πάνω στον «King James» και το Μιλγουόκι πέτυχε μεγάλο «διπλό» στο Λ.Α.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι δύο «σταρ» του παγκοσμίου μπάσκετ είχαν θερμό εναγκαλισμό. Μάλιστα, ο Αντετοκούνμπο ζήτησε τη φανέλα του Τζέιμς, ο οποίος του την υπέγραψε.

LeBron ? Giannis



Stars showing respect after a hard-fought battle in LA! pic.twitter.com/SNKGxzadeS — NBA (@NBA) January 10, 2026

Στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα, ο «Greek Freak» μίλησε για σπουδαίο αναμνηστικό.

«Είναι το πρότυπο για κάθε αθλητή, όχι μόνο για αθλητή μπάσκετ. Το να μπορείς να μένεις συνεπής για 23 χρόνια, διαθέσιμος, να είσαι νικητής, να δίνεις το παράδειγμα, είναι απίστευτο. Τρέφω τον απόλυτο σεβασμό για αυτόν, την οικογένειά του και τον τρόπο που συμπεριφέρεται εδώ και 23 χρόνια», δήλωσε ο Γιάννης και πρόσθεσε: «Απλά ζήτησα τη φανέλα του. Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως είναι το τελευταίο ματς παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν είχα παίξει εναντίον του από το 2022. Είχε μερικούς τραυματισμούς σε αυτό το διάστημα. Είχα την ευκαιρία τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2026 να παίξω εναντίον του. Είπα “μπορώ να έχω τη φανέλα σου;” και απάντησε, “ναι είναι δική σου”. Νομίζω ότι με σέβεται. Σίγουρα έχω μεγάλο σεβασμό για εκείνον και κάθε φορά που τον αντιμετωπίζω».

“I got his jersey tonight.”



Giannis has the utmost respect for LeBron. pic.twitter.com/woRFIJe1vD — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2026

Διαβάστε επίσης