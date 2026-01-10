Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι άμυνές του στον ΛεΜπρον έφεραν τον θρίαμβο των Μπακς επί των Λέικερς

Τρομερή μάχη στο Λος Άντζελες, με το Μιλγουόκι να θριαμβεύει, έχοντας και πάλι πρωταγωνιστή τον «Greek Freak»!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε δύο καθοριστικές άμυνες πάνω στον ΛεΜπρον Τζέιμς στα τελευταία 39 δευτερόλεπτα. Συγκεκριμένα, με το σκορ στο 101-101 έκοψε τον «σταρ» των Λέικερς, ακολούθησαν 2/3 βολές του Πόρτερ και στη συνέχεια ο «Greek Freak» έκλεψε την μπάλα από τον «King James», ο οποίος έχασε το τριπλ νταμπλ για ένα ριμπάουντ (26 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ).

Ο Πόρτερ με 2/2 βολές «κλείδωσε» τη νίκη των Μπακς, η οποία ήταν η πέμπτη νίκη τους στα τελευταία εφτά ματς, ανεβαίνοντας στο 17-21. Οι Λέικερς, οι οποίοι είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να έχει 4/19 δίποντα και να αποχωρεί με έξι φάουλ, έπεσαν στο 23-13.

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

21 πόντοι

9/11 δίποντα

3/4 βολές

6 ριμπάουντ

5 ασίστ

2 κλεψίματα

2 μπλοκ

4 λάθη

2 φάουλ

30'48''

Οι Θάντερ, μολονότι έπαιξαν δίχως τον Σάι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ, ανέτρεψαν διαφορά 21 πόντων και νίκησαν 117-116 των Γκρίζλις στο Μέμφις. Ο Τζέιλεν Ουίλιαμς βγήκε μπροστά και μέτρησε 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/01):

Βοστώνη – Τορόντο 125-117

Ορλάντο – Φιλαδέλφεια 91-193

Ουάσινγκτον – Νέα Ορλεάνη 107-128

Μπρούκλιν – Λ.Α. Κλίπερς 105-121

Μέμφις – Οκλαχόμα 116-117

Ντένβερ – Ατλάντα 87-110

Φίνιξ – Νέα Υόρκη 112-107

Γκόλντεν Στέιτ – Σακραμέντο 137-103

Πόρτλαντ – Χιούστον 111-105

Λ.Α. Λέικερς – Μιλγουόκι 101-105

Διαβάστε επίσης