Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν θα ζητήσω ανταλλαγή, δεν είναι στη φύση μου»

Η δήλωση του «Greek Freak» στο «Athletic» αναφορικά με το μέλλον του, ξεκαθαρίζει τα πράγματα γύρω από τις φήμες που υπήρχαν για φυγή του από το Μιλγουόκι.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν θα ζητήσω ανταλλαγή, δεν είναι στη φύση μου»
Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι απ’ τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον… πλανήτη ΝΒΑ. Ο «Greek Freak» μετά το ματς των Μπακς με τους Ουόριορς, ξεκαθάρισε αρκετά τις φήμες γύρω από διάθεσή του να ζητήσει ανταλλαγή από το Μιλγουόκι.

Με δήλωσή του στο «Athletic», ξεκαθάρισε πως δεν είναι στη φύση του κάτι τέτοιο και δεν θα το έκανε. Έτσι, όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει να είναι «ελάφι», με την προθεσμία για ανταλλαγές να λήγει στις 5 Φεβρουαρίου.

Στο ρεπορτάζ του Σαμ Άικ, φιλοξενούνται και οι δηλώσεις του Έλληνα σούπερ σταρ, στις οποίες ρωτήθηκε για το αν θα ζητήσει ανταλλαγή, λέγοντας:

«Δεν θα υπάρξει ποτέ περίπτωση, δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή, που θα βγω και θα πω “θέλω ανταλλαγή”. Δεν είναι… στη… φύση… μου. Εντάξει;».

Το συνολικό ρεπορτάζ τονίζει την αφοσίωσή του στους Μπακς, αλλά και την εκτίμηση προς το πρόσωπό του στο Μιλγουόκι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Αντετοκούνμπο:

«Δεν πάω πουθενά. Είμαι αφοσιωμένος στην ομάδα. Θέλω να ανατρέψω την κατάσταση. Θέλω να παίξω καλό μπάσκετ. Θέλω να είμαι υγιής. Θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου. Θέλω να κερδίσω παιχνίδια. Στα τελευταία έξι ματς έχουμε ρεκόρ 4-2. Έχουμε πολλά ματς μπροστά μας. Είμαι αφοσιωμένος. Η προτεραιότητά μου είναι να παραμείνω υγιής».

Για το αν έχει πάρει την τελική του απόφαση: «Μέχρι σήμερα. Ξέρεις πώς λένε αυτό για την σύντροφό σου ή τη νγυανίκα σου, πάντα πρέπει να λες "μέχρι σήμερα"».

Για το ότι οι οπαδοί λένε πως ο ίδιος θέλει να φύγει: «Δεν με νοιάζει. Πραγματικά. Δεν με επηρεάζει. Αυτό που με νοιάζει είναι το μπάσκετ. Θέλω να είμαι καλός σε αυτό που κάνω. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνω, τα οποία θα τα κάνω στο παρκέ.

Αλλά μέχρι σήμερα, ο φίλος μου Νικ (σ.σ. διευθυντής περιεχομένου των Μπακς) είναι μαζί μου εδώ και 13 χρόνια, και όλα πάνε τέλεια. Αύριο, όταν ξυπνήσω, μπορεί να μην είναι όλα τέλεια. Σήμερα, η σχέση μας είναι υπέροχη. Αύριο μπορεί να είναι διαφορετική. Το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα μου. Μέχρι σήμερα, η γυναίκα μου είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη μητέρα. Είναι υπέροχη σύντροφος. Με υποστηρίζει. Μέχρι σήμερα. Αύριο, μπορεί να ξυπνήσει και να πει: "Δεν το θέλω αυτό. Έπαψα να σε αγαπώ". Μέχρι σήμερα, εγώ και ο Τζον (General Manager των Μπακς) έχουμε μια καλή σχέση. Αύριο, ο Τζον μπορεί να σκεφτεί ότι υπάρχει κάτι άλλο εκεί έξω και μπορεί να χρειαστεί να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει.

Ξέρετε, για μένα, αυτή τη στιγμή, σήμερα, είμαι αφοσιωμένος — όχι 100%, αλλά 1 εκατομμύριο τοις εκατό στους συμπαίκτες μου, στο επάγγελμά μου, σε αυτή την ομάδα και σε αυτή την πόλη. Ένα εκατομμύριο τοις εκατό. Δεν κοιτάζω δεξιά. Δεν κοιτάζω αριστερά. Κοιτάζω μόνο το επόμενο παιχνίδι, που είναι με τους Λέικερς, και θέλω να κερδίσω το παιχνίδι.

Θέλω να συσσωρεύσουμε νίκες πριν από το All-Star game για να επιστρέψουμε στην... κούρσα. Πού είμαστε, 11οι τώρα; Δεν είμαστε έτσι, ξέρεις. Αυτό είναι το μόνο που έχω στο μυαλό μου».

Για το αν στοχεύει να μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν: «Το πλάνο μου είναι να είμαι εδώ για όλη μου την καριέρα. Αν δεν με θέλουν... Δεν έχω εγώ τον έλεγχο. Είμαι υπάλληλος».

