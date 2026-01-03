Ξαναέγραψε ιστορία ο Αντετοκούνμπο: Πρώτος μπροστά από Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ, Όσκαρ Ρόμπερτσον!

Ένα ακόμα ιστορικό επίτευγμα πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος γράφει με «χρυσά» γράμματα το όνομα του στα βιβλία της ιστορίας του NBA.

Newsbomb

Γιάννης Αντετοκούνμπο Giannis Antetokounmpo
AP Photo/Morry Gash
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα 31 του χρόνια ο «Greek Freak» άφησε πίσω του θρύλους της κορυφαίας λίγκας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με κάρφωμα, 4.7’’ πριν το τέλος, έδωσε τη νίκη (122-121) στους Μπακς στον αγώνα με τους Χόρνετς. Το νικητήριο καλάθι ήταν το… κερασάκι μιας εξαιρετικής εμφάνισης, όπου μέτρησε 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 29’50’’.

Με αυτό τον τρόπο ο «Greek Freak» έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα 30-10-5 στην ιστορία του NBA, ήτοι τους αγώνες που είχε τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο ηγέτης των Μπακς έφτασε τα 158 ματς κι άφησε πίσω του, τους θρυλικούς, Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ και Όσκαρ Ρόμπερτσον, οι οποίοι ακολουθούν στη δεύτερη θέση με 157 παιχνίδια.

Οι παίκτες με τα περισσότερα 30-10-5 στην ιστορία του NBA:

  1. 158 Γιάννης Αντετοκούνμπο
  2. 157 Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ / Όσκαρ Ρόμπερτσον
  3. 149 Ουίλτ Τσάμπερλεϊν
  4. 135 ΛεΜπρον Τζέιμς
  5. 124 Νίκολα Γιόκιτς
  6. 115 Έλτζιν Μπέιλορ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:28ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο εναντίον Τραμπ: Ναρκωτικά, εμπάργκο στο πετρέλαιο, μεταναστευτικό – Το χρονικό μίας προδιαγεγραμμένης σύγκρουσης

13:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Σοκ με Ντέσερς, υπέστη ρήξη τένοντα – Το διάστημα που θα απουσιάσει

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Delta Force: Ποια είναι η επίλεκτη μονάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που συνέλαβε τον Μαδούρο

13:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Το μήνυμα Γιαννακόπουλου για… λάβαρα και σερί νικών

13:15WHAT THE FACT

Ο παράξενος κόσμος των τρι-τέλειων αριθμών

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διαρρήκτης έπεσε από ταράτσα οικίας στην οποία είχε εισβάλει και συνελήφθη

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο θα δικαστεί στις ΗΠΑ», λέει ο γερουσιαστής Λι μετά από επικοινωνία με τον Ρούμπιο

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λασποβροχές τα Θεοφάνεια - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

13:01ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την ταινία «Καποδίστριας» μαζί με τον γιο του, Κωνσταντίνο

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αναγνωρίστηκαν οι τέσσερις πρώτοι σοροί από τη φονική πυρκαγιά

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας ζητά αποδείξεις από τον Τραμπ για την τύχη του Μαδούρο

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία καταδικάζει την επίθεση στη Βενεζουέλα – Ζητά διάλογο για να αποφευχθεί κλιμάκωση

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας μετά την τραγωδία στο Le Constellation

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Θα νικήσουμε, ας αντηχήσει η κραυγή της ελεύθερης πατρίδας», λέει ο υπουργός Άμυνας

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

12:27ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Παλεύει για να… πυροδοτήσει τη «βόμβα» Καμπόκλο! (βίντεο)

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: «Χωρίς τον Μαδούρο το καθεστώς πιθανόν να ανατραπεί», λέει διεθνολόγος στο Newsbomb - Ο ρόλος της CIA και οι γεωπολιτικές διαστάσεις

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξαναέγραψε ιστορία ο Αντετοκούνμπο: Πρώτος μπροστά από Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ, Όσκαρ Ρόμπερτσον!

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τον Μαδούρο, τι; Ποιος θα κυβερνήσει τη Βενεζουέλα έπειτα από τη σύλληψή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

10:33ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλώματα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να τα αντικαταστήσουν από τις 19 Ιανουαρίου 2026

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

10:15ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG ǀ Στις φλόγες η Βενεζουέλα, διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας – Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τη γυναίκα του»

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο - Η ανάρτηση Τραμπ

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: «Χωρίς τον Μαδούρο το καθεστώς πιθανόν να ανατραπεί», λέει διεθνολόγος στο Newsbomb - Ο ρόλος της CIA και οι γεωπολιτικές διαστάσεις

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λασποβροχές τα Θεοφάνεια - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αναγνωρίστηκαν οι τέσσερις πρώτοι σοροί από τη φονική πυρκαγιά

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Σαρωτικές αλλαγές σε διαθήκες, χρέη, συζύγους και συντρόφους – Αναλυτικά Παραδείγματα

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο – Η στιγμή που αμερικανικά αεροσκάφη χτυπούν το Καράκας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ