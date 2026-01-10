Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι εντυπωσιακές άμυνες πάνω στον ΛεΜπρον – Τα highlights του «Greek Freak»
Δείτε τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον θρίαμβο των Μπακς επί των Λέικερς στο Λ.Α.
Μεγάλη νίκη (105-101) των Μπακς στο Λ.Α. επί των Λέικερς, με τον «Greek Freak» να είναι καθοριστικός στο τέλος, με τάπα και κλέψιμο πάνω στον «σταρ» των γηπεδούχων.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε δύο καθοριστικές άμυνες πάνω στον ΛεΜπρον Τζέιμς στα τελευταία 39 δευτερόλεπτα, οδηγώντας το Μιλγουόκι στη μεγάλη νίκη.
Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο
- 21 πόντοι
- 9/11 δίποντα
- 3/4 βολές
- 6 ριμπάουντ
- 5 ασίστ
- 2 κλεψίματα
- 2 μπλοκ
- 4 λάθη
- 2 φάουλ
- 30'48''
Τα highlights του «Greek Freak»
