Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι εντυπωσιακές άμυνες πάνω στον ΛεΜπρον – Τα highlights του «Greek Freak»

Δείτε τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον θρίαμβο των Μπακς επί των Λέικερς στο Λ.Α.

Γιάννης Αντετοκούνμπο Giannis Antetokounmpo
AP Photo/Mark J. Terrill
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μεγάλη νίκη (105-101) των Μπακς στο Λ.Α. επί των Λέικερς, με τον «Greek Freak» να είναι καθοριστικός στο τέλος, με τάπα και κλέψιμο πάνω στον «σταρ» των γηπεδούχων.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε δύο καθοριστικές άμυνες πάνω στον ΛεΜπρον Τζέιμς στα τελευταία 39 δευτερόλεπτα, οδηγώντας το Μιλγουόκι στη μεγάλη νίκη.

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

  • 21 πόντοι
  • 9/11 δίποντα
  • 3/4 βολές
  • 6 ριμπάουντ
  • 5 ασίστ
  • 2 κλεψίματα
  • 2 μπλοκ
  • 4 λάθη
  • 2 φάουλ
  • 30'48''

Τα highlights του «Greek Freak»

