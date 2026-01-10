Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι εντυπωσιακές άμυνες πάνω στον ΛεΜπρον – Τα highlights του «Greek Freak»

Μεγάλη νίκη (105-101) των Μπακς στο Λ.Α. επί των Λέικερς, με τον «Greek Freak» να είναι καθοριστικός στο τέλος, με τάπα και κλέψιμο πάνω στον «σταρ» των γηπεδούχων.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε δύο καθοριστικές άμυνες πάνω στον ΛεΜπρον Τζέιμς στα τελευταία 39 δευτερόλεπτα, οδηγώντας το Μιλγουόκι στη μεγάλη νίκη.

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

21 πόντοι

9/11 δίποντα

3/4 βολές

6 ριμπάουντ

5 ασίστ

2 κλεψίματα

2 μπλοκ

4 λάθη

2 φάουλ

30'48''

Τα highlights του «Greek Freak»

Giannis was clutch on both ends tonight.



21 PTS | 6 REB | 5 AST | 2 STL | 2 BLK | 82% FG pic.twitter.com/wvRjNhj7RJ — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2026

Διαβάστε επίσης