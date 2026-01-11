Κραν Μοντανά: Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι κλαίει on camera, ζητώντας «συγγνώμη»

Κλαίγοντας, μπροστά στην κάμερα, ζήτησε «συγγνώμη» από τα θύματα η Τζέσικα Μορέτι, συνιδιοκτήτρια του μπαρ όπου ξέσπασε πυρκαγιά την Πρωτοχρονιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 116, στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Η ίδια και ο σύζυγός της, Ζακ Μορέτι - ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση - θεωρούνται ύποπτοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια. Η απόφαση για την κράτηση του Ζακ Μορέτι ελήφθη μετά την ανάκριση και των δύο την Παρασκευή. Σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, το πρόσωπο που αποτελεί αντικείμενο έρευνας παραμένει υπό κράτηση έως ότου δικαστήριο αποφανθεί εντός 48 ωρών.

«Η καρδιά μου βρίσκεται με τα θύματα», δήλωσε με τον λυγμό να πνίγει τη φωνή της. «Είναι μια τραγωδία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί και συνέβη στην ιδιοκτησία μας και θέλω να ζητήσω ‘συγγνώμη’ από όλα τα θύματα και τους ανθρώπους που αγωνίζονται σήμερα», είπε με δραματικό ύφος μιλώντας σε δημοσιογράφο.

Η Τζέσικα Μορέτι έχει αφεθεί ελεύθερη υπό δικαστική επίβλεψη αλλά παραμένει υπό διερεύνηση. Οι Μορέτι - που είναι Γάλλοι υπήκοοι - είχαν αρχικά δηλώσει ότι ήταν συντετριμμένοι από την τραγωδία και ότι θα συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές.

Βίντεο από το επίμαχο βράδυ φαίνεται να δείχνει τη Τζέσικα Μορέτι να τρέχει να ξεφύγει από τις φλόγες, κρατώντας την ταμειακή μηχανή του καταστήματος στην αγκαλιά της.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά

Το μπαρ Le Constellation στην τουριστική πόλη Κραν Μοντανά, στο καντόνι του Valais στη νοτιοδυτική Ελβετία, είχε γεμίσει με κυρίως νεαρούς ανθρώπους για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς όταν, στις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου, ξέσπασε μεγάλη φωτιά με τραγικές συνέπειες.

Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στη 01:26 τοπική ώρα μέσα στον χώρο του μπαρ, όπου εκατοντάδες είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την αρχή του νέου έτους. Αρκετοί από τους τραυματίες υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και πολλοί μεταφέρθηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε διάφορες πόλεις της Ελβετίας και στο εξωτερικό. Πολλοί από τους νεκρούς ήταν έφηβοι και νεαροί ενήλικες.

Οι αρχές και οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε όταν «sparkler» (μικρές σπινθηροβόλες βέργες πυροτεχνημάτων), που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας για τον εορτασμό, έκαιγαν πολύ κοντά στο ηχομονωτικό αφρό στην οροφή, με αποτέλεσμα να αναφλέγουν τα εύφλεκτα υλικά και να εξαπλωθεί γρήγορα η φωτιά στο εσωτερικό.

Οι ελλείψεις ελέγχων στο μπαρ των Μορέτι

Έρευνες και τοπικές αρχές αποκάλυψαν ότι ο χώρος δεν είχε υποβληθεί σε υποχρεωτικούς ελέγχους πυρασφάλειας για χρόνια - από το 2019 και μετά, παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί απαιτούν ετήσιες επιθεωρήσεις για επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Αυτό έχει προκαλέσει έντονη δημόσια κριτική και διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις στους ελέγχους ασφάλειας, με τις αρχές του καντονιού να υπόσχονται πλήρη διερεύνηση των ευθυνών.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Valais τόνισε ότι τέτοιες παραλείψεις δεν πρέπει να επαναληφθούν, ενώ οικογένειες θυμάτων έχουν καταθέσει νομικές μηνύσεις ζητώντας να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι — συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών του μπαρ και πιθανώς των τοπικών αρχών που δεν έκαναν τους απαιτούμενους ελέγχους.

