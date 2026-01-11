Κραν Μοντανά: Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι κλαίει on camera, ζητώντας «συγγνώμη»

Βίντεο φέρεται να την έχει καταγράψει να προσπαθεί να ξεφύγει από το φλεγόμενο μπαρ με την ταμειακή μηχανή στην αγκαλιά της

Newsbomb

Κραν Μοντανά: Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι κλαίει on camera, ζητώντας «συγγνώμη»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κλαίγοντας, μπροστά στην κάμερα, ζήτησε «συγγνώμη» από τα θύματα η Τζέσικα Μορέτι, συνιδιοκτήτρια του μπαρ όπου ξέσπασε πυρκαγιά την Πρωτοχρονιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 116, στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Η ίδια και ο σύζυγός της, Ζακ Μορέτι - ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση - θεωρούνται ύποπτοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια. Η απόφαση για την κράτηση του Ζακ Μορέτι ελήφθη μετά την ανάκριση και των δύο την Παρασκευή. Σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, το πρόσωπο που αποτελεί αντικείμενο έρευνας παραμένει υπό κράτηση έως ότου δικαστήριο αποφανθεί εντός 48 ωρών.

«Η καρδιά μου βρίσκεται με τα θύματα», δήλωσε με τον λυγμό να πνίγει τη φωνή της. «Είναι μια τραγωδία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί και συνέβη στην ιδιοκτησία μας και θέλω να ζητήσω ‘συγγνώμη’ από όλα τα θύματα και τους ανθρώπους που αγωνίζονται σήμερα», είπε με δραματικό ύφος μιλώντας σε δημοσιογράφο.

https://www.instagram.com/reel/DTTgHEPiK7L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Τζέσικα Μορέτι έχει αφεθεί ελεύθερη υπό δικαστική επίβλεψη αλλά παραμένει υπό διερεύνηση. Οι Μορέτι - που είναι Γάλλοι υπήκοοι - είχαν αρχικά δηλώσει ότι ήταν συντετριμμένοι από την τραγωδία και ότι θα συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές.

Βίντεο από το επίμαχο βράδυ φαίνεται να δείχνει τη Τζέσικα Μορέτι να τρέχει να ξεφύγει από τις φλόγες, κρατώντας την ταμειακή μηχανή του καταστήματος στην αγκαλιά της.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά

Το μπαρ Le Constellation στην τουριστική πόλη Κραν Μοντανά, στο καντόνι του Valais στη νοτιοδυτική Ελβετία, είχε γεμίσει με κυρίως νεαρούς ανθρώπους για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς όταν, στις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου, ξέσπασε μεγάλη φωτιά με τραγικές συνέπειες.

Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στη 01:26 τοπική ώρα μέσα στον χώρο του μπαρ, όπου εκατοντάδες είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την αρχή του νέου έτους. Αρκετοί από τους τραυματίες υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και πολλοί μεταφέρθηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε διάφορες πόλεις της Ελβετίας και στο εξωτερικό. Πολλοί από τους νεκρούς ήταν έφηβοι και νεαροί ενήλικες.

Οι αρχές και οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε όταν «sparkler» (μικρές σπινθηροβόλες βέργες πυροτεχνημάτων), που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας για τον εορτασμό, έκαιγαν πολύ κοντά στο ηχομονωτικό αφρό στην οροφή, με αποτέλεσμα να αναφλέγουν τα εύφλεκτα υλικά και να εξαπλωθεί γρήγορα η φωτιά στο εσωτερικό.

Οι ελλείψεις ελέγχων στο μπαρ των Μορέτι

Έρευνες και τοπικές αρχές αποκάλυψαν ότι ο χώρος δεν είχε υποβληθεί σε υποχρεωτικούς ελέγχους πυρασφάλειας για χρόνια - από το 2019 και μετά, παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί απαιτούν ετήσιες επιθεωρήσεις για επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Αυτό έχει προκαλέσει έντονη δημόσια κριτική και διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις στους ελέγχους ασφάλειας, με τις αρχές του καντονιού να υπόσχονται πλήρη διερεύνηση των ευθυνών.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Valais τόνισε ότι τέτοιες παραλείψεις δεν πρέπει να επαναληφθούν, ενώ οικογένειες θυμάτων έχουν καταθέσει νομικές μηνύσεις ζητώντας να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι — συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών του μπαρ και πιθανώς των τοπικών αρχών που δεν έκαναν τους απαιτούμενους ελέγχους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το σπαρακτικό μήνυμα του αδελφού του 27χρονου που σκοτώθηκε σε χαράδρα - «Και τώρα σιωπή»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά «ντύθηκε» η ορεινή Ναυπακτία - Βίντεο

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών - Τουλάχιστον 116 οι νεκροί

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί» συναγερμός για το κρύο - Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Επιστρατεύει «γκουρού» στη διαχείριση κρίσεων - Θωρακίζεται το «brand» της μοναρχίας

11:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR: Στο Ηράκλειο, έπειτα από τεράστια ταλαιπωρία η αποστολή

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Μία γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίας από επίθεση ουκρανικών drones στο Βορονέζ - Βίντεο

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε νυχτερινό κέντρο της Λάρισας: 55χρονος κατέρρευσε ενώ χόρευε στην πίστα

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Τέλος εποχής για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στις χωματερές - Οι νέες «πράσινες» λύσεις

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο για την ψυχρή εισβολή αναμένεται από την ΕΜΥ - Τιμές έως και -12 με -14 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα - Πού θα χιονίσει

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι κλαίει on camera, ζητώντας «συγγνώμη» - «Μια τραγωδία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, συνέβη στην ιδιοκτησία μας»

11:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Κόντρα στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Με Καρδίτσα ο Ολυμπιακός

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν στις φλόγες: «Εχθρός του Θεού» όποιος συμμετέχει στις διαδηλώσεις - Εκτελέσεις ετοιμάζει το καθεστώς - Αψηφούν την αιματηρή καταστολή οι διαδηλωτές

10:57ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος για σεισμό 3,9 Ρίχτερ στη Σαντορίνη: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερος λόγος προβληματισμού»

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε ο περιφερειακός μετά τις εργασίες για το Fly Over

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» το Μεσολόγγι: Καταστροφές σε δρόμους και καταστήματα - Βίντεο, φωτογραφίες

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε υπόγειο διαμέρισμα στα Πατήσια

10:33ΕΘΝΙΚΑ

Οι άγνωστες μάχες ΕΔΕΣ - Γερμανών στην Ήπειρο το 1944 και το έγκλημα των Ναζί που είχε προηγηθεί στην Καννέτα Ιωαννίνων

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο καταζητούμενο από τις τουρκικές αρχές για ανθρωποκτονία

10:18ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Διπλό» των Σπερς στη Βοστώνη - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο για την ψυχρή εισβολή αναμένεται από την ΕΜΥ - Τιμές έως και -12 με -14 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα - Πού θα χιονίσει

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι κλαίει on camera, ζητώντας «συγγνώμη» - «Μια τραγωδία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, συνέβη στην ιδιοκτησία μας»

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε νυχτερινό κέντρο της Λάρισας: 55χρονος κατέρρευσε ενώ χόρευε στην πίστα

10:57ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος για σεισμό 3,9 Ρίχτερ στη Σαντορίνη: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερος λόγος προβληματισμού»

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα «σκάει» η «πολική φωτοβολίδα» - Θα το στρώσει και δίπλα στο κύμα η πρόβλεψη Μαρουσάκη

06:55LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στην TV - Εκπομπές «φεύγουν», άλλες έρχονται και παίρνει φωτιά το τοπίο

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί» συναγερμός για το κρύο - Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Η στιγμή που το φαινόμενο κάνει «απόβαση» στην πόλη - Βίντεο, φωτογραφίες

10:33ΕΘΝΙΚΑ

Οι άγνωστες μάχες ΕΔΕΣ - Γερμανών στην Ήπειρο το 1944 και το έγκλημα των Ναζί που είχε προηγηθεί στην Καννέτα Ιωαννίνων

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο «μύθος» των σπάνιων γαιών και γιατί δεν είναι η «εύκολη λύση» για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ΗΠΑ

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών - Βίντεο

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Επιστρατεύει «γκουρού» στη διαχείριση κρίσεων - Θωρακίζεται το «brand» της μοναρχίας

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ