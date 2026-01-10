Κραν Μοντανά - Ο ιδιοκτήτης του μπαρ παραδέχεται: «Η έξοδος κινδύνου ήταν κλειδωμένη»

Η φήμη κυκλοφορούσε εδώ και καιρό. Τώρα επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με τον ελβετικό Τύπο. Η έξοδος κινδύνου που βρίσκεται στο υπόγειο του Le Constellation, του μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, όπου η πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 νεκρούς, εκ των οποίων μία Ελληνίδα και δύο ελληνικής καταγωγής. Αυτό δεν το λένε ούτε μάρτυρες ούτε εργαζόμενοι του καταστήματος (το οποίο λειτουργούσε με άδεια μπαρ), αλλά ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες των δημοσιογράφων της RTS (Ελβετική Ραδιοτηλεόραση), ο Ζακ Μορέτι δήλωσε στους ανακριτές ότι τη νύχτα της τραγωδίας διαπίστωσε πως η πόρτα της εξόδου κινδύνου ήταν κλειστή από μέσα. Πάντα σύμφωνα με την RTS, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, που έφτασε στο σημείο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ανέφερε ότι ο ίδιος ξεκλείδωσε την πόρτα απ’ έξω και βρήκε μπροστά της αρκετές σορούς στοιβαγμένες.

Ο Μορέτι, που από χθες βρίσκεται σε προσωρινή κράτηση λόγω κινδύνου διαφυγής εκτός τη Ελβετίας, δήλωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει γιατί η έξοδος αυτή είχε μπλοκαριστεί. Πλέον, στην ποινική έρευνα που διεξάγεται από τέσσερις εισαγγελείς, εναπόκειται να εξακριβώσει αν λέει την αλήθεια.

Ένα πράγμα είναι βέβαιο, υπογραμμίζουν τα ελβετικά μέσα: το στοιχείο αυτό είναι καθοριστικό για την έρευνα. Και ο λόγος είναι απλός: αρκετοί θαμώνες του μπαρ προσπάθησαν να διαφύγουν από αυτή την έξοδο κινδύνου όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά βρέθηκαν μπλοκαρισμένοι πίσω από την πόρτα και, έτσι, καταδικασμένοι σε θάνατο.

Σε περίπτωση που ο εισαγγελέας κρίνει ότι ο Ζακ και η σύζυγός του Τζέσικα Μορέτι, η οποία έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, φέρουν μερίδιο ευθύνης για το γεγονός ότι η πόρτα ήταν κλειστή, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβάθμιση των κατηγοριών που τους αποδίδονται.

Αυτή τη στιγμή, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Αν όμως οι εισαγγελείς κρίνουν ότι οι ύποπτοι γνώριζαν πως η πόρτα ήταν κλειστή, ότι αυτό ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο και ότι αποδέχθηκαν να αναλάβουν αυτόν τον κίνδυνο, τότε θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν το ενδεχόμενο του ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι θα κινδύνευαν με ποινή έως και είκοσι χρόνια κάθειρξης.

Η RTS έχει επίσης πληροφορηθεί ένα ακόμη καθοριστικό στοιχείο της δικογραφίας, που αφορά τον αφρό της οροφής. Κατά την ανάκρισή του, ο Ζακ Μορέτι δήλωσε ότι ο ίδιος είχε αντικαταστήσει τον αφρό. Εξήγησε ότι αφαίρεσε τον παλιό αφρό και τον αντικατέστησε με αφρό που αγόρασε από το κατάστημα ειδών bricolage Hornbach. Ο ακουστικός αφρός είναι εύφλεκτο υλικό, το οποίο ενδέχεται να συνέβαλε στην εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς και στην ανάπτυξη τοξικών καπνών που κατέστησαν τον αέρα αποπνικτικό μέσα σε λίγα λεπτά.

Όπως είχε ήδη αποκαλύψει η RTS, οι εργαζόμενοι του μπαρ γνώριζαν τους κινδύνους που συνδέονται με αυτόν τον αφρό.

Κατά την Πρωτοχρονιά 2019–2020, όπως προκύπτει από ορισμένα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, ένας σερβιτόρος είχε προειδοποιήσει πελάτες για τον κίνδυνο να αναφλεγούν τα ηχοαπορροφητικά καλύμματα της οροφής.

Και αυτό το στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει τις εισαγγελείς που χειρίζονται την έρευνα να αποδώσουν στους κατηγορουμένους την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

