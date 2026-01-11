Ιράν: Έτοιμο να εντείνει την καταστολή κατά των διαδηλωτών - Πυροβολισμοί και συλλήψεις

Οι ιρανικές αρχές άφησαν σήμερα να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ν’ αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες και να δεσμεύονται να διαφυλάξουν το κυβερνών σύστημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει τις τελευταίες ημέρες, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social έγραψε : «Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, όπως ίσως ποτέ πριν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!»

Υπάρχουν νέες αναφορές για ταραχές σε όλο το Ιράν, αν και η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο δυσκολεύει να αξιολογηθεί η πλήρης έκταση των ταραχών.

Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο σήμερα μετά το σούρουπο, φαίνεται να δείχνουν νέες διαμαρτυρίες σε διάφορες γειτονιές της πρωτεύουσας Τεχεράνης και σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ραστ στα βόρεια, Ταμπρίζ στα βορειοδυτικά και Σιράζ και Κερμάν στα νότια. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα τελευταία βίντεο.

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών περιέγραψε την κατάσταση ως «παιχνίδι αντοχής». Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση έως ότου βασικά κυβερνητικά στελέχη αναγκαστούν είτε να φύγουν είτε να αλλάξουν στρατόπεδο, ενώ οι αρχές προσπαθούν να σπείρουν αρκετό φόβο ώστε να εκκενώσουν τους δρόμους, χωρίς να δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιολογία για να παρέμβουν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η ιρανική ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA αναφέρει ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές και 15 μέλη του προσωπικού ασφαλείας έχουν σκοτωθεί και περίπου 2.300 έχουν συλληφθεί.

Ένας γιατρός στο βορειοδυτικό Ιράν δήλωσε ότι από την Παρασκευή, μεγάλος αριθμός διαδηλωτών που έχουν τραυματισθεί έχει μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Μερικοί έχουν ξυλοκοπηθεί άσχημα, έχουν τραύματα στο κεφάλι σπασμένα πόδια και χέρια, καθώς και βαθιές αμυχές.

Τουλάχιστον 20 άτομα που είχαν διακομισθεί σε ένα νοσοκομείο είχαν δεχθεί πραγματικά πυρά, ενώ πέντε εκ των οποίων αργότερα πέθαναν.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας στο δυτικό Ιράν με τον οποίο επικοινώνησε το Reuters τηλεφωνικά είπε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) είχαν αναπτυχθεί και άνοιξαν πυρ στην περιοχή από την οποία μιλούσε ο ίδιος, αρνούμενος να κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε τη σύλληψη 100 «ένοπλων ταραξιών» στην πόλη Μπαχαρεστάν κοντά στην Τεχεράνη.

