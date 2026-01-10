Ο Κρητικός καθηγητής που έμαθε το Πεκίνο να χορεύει πεντοζάλι
Ένας Κρητικός καθηγητής στις ακαδημαϊκές έδρες του Πεκίνου
Την ευκαιρία να εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου αξιοποίησε ο φιλόλογος Μανώλης Σπανάκης, με καταγωγή από την Άνω Βιάννο. Ο Κρητικός καθηγητής ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόταση του κινεζικού ιδρύματος, εκπληρώνοντας ένα παλιό του όνειρο για διεθνή επικοινωνία και ταξίδια.
Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις λόγω των μεγάλων πολιτισμικών διαφορών, η εμπειρία του στην ασιατική πρωτεύουσα τον δικαιώνει.
