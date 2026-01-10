Τραμπ: Ζήτησε όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα χρόνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Παρασκευή (09/01) τις εταιρείες πιστωτικών καρτών να περιορίσουν τα επιτόκια στο 10% για ένα έτος, ξεκινώντας από τα τέλη του Ιανουαρίου.

«Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε πλέον οι Αμερικανοί πολίτες να "εξαπατούνται" από τις εταιρείες πιστωτικών καρτών που χρεώνουν επιτόκια 20 έως 30% και ακόμη περισσότερο, τα οποία αυξήθηκαν ανεμπόδιστα κατά τη διάρκεια της διοίκησης του Sleepy Joe Biden. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ!», έγραψε ο Αμερικανός προέδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Από τις 20 Ιανουαρίου 2026, εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώ την επιβολή ανώτατου ορίου 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα έτος», ανακοίνωσε. «Συμπτωματικά, η ημερομηνία της 20ής Ιανουαρίου θα συμπέσει με την επέτειο ενός έτους της ιστορικής και πολύ επιτυχημένης κυβέρνησης Τραμπ.

«Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

«Ενώ οι εργαζόμενοι Αμερικανοί ανακτούν το χαμένο έδαφος, θα θέσουμε ένα προσωρινό ανώτατο όριο στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών», δήλωσε ο Τραμπ σε ένα πλήθος υποστηρικτών του στο Nassau Coliseum τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η πρόταση του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του προκάλεσε την αντίδραση των τραπεζικών ομίλων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι κυβερνητικοί έλεγχοι των τιμών θα είχαν ως αποτέλεσμα οι πιστωτικές κάρτες να χορηγούνται μόνο σε καταναλωτές με υψηλά εισοδήματα και άριστη πιστοληπτική ικανότητα.

Η προεκλογική υπόσχεση του προέδρου είχε γίνει ένα μήνα μετά την άνοδο των μέσων επιτοκίων των πιστωτικών καρτών σε ιστορικό υψηλό 21,76% τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με τη New York Post.

Τα μέσα επιτόκια έχουν μειωθεί σε λίγο κάτω από 21% (20,97%) τον περασμένο Νοέμβριο.

