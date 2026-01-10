Σε αναζήτηση 100 δισ. δολαρίων ο Τραμπ για επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συνάντησης με εταιρείες της πετρελαϊκής βιομηχανίας των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια (85 δισ. ευρώ) για επενδύσεις στη Βενεζουέλα ζήτησε από την αμερικανική βιομηχανία πετρελαίου ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή (09/01), με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να λαμβάνει ωστόσο μία «χλιαρή» απάντηση, καθώς οι εταιρείες προειδοποίησαν ότι η χώρα δεν έχει επί του παρόντος τις κατάλληλες συνθήκες για μία τέτοια δέσμευση των κεφαλαίων τους.

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών των ΗΠΑ που συμμετείχαν στη συνάντηση αναγνώρισαν ότι η Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τεράστια αποθέματα ενέργειας, αποτελεί μια ελκυστική ευκαιρία.

Ωστόσο, δήλωσαν ότι θα χρειαστούν σημαντικές αλλαγές για να καταστεί η περιοχή ελκυστική για επενδύσεις, και δεν προχώρησαν στην ανακοίνωση σημαντικών χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «απελευθερώσει» το πετρέλαιο της χώρας μετά την επιχείρηση για την αιχμαλώτιση του ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε επιδρομή που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου στην πρωτεύουσα της χώρας.

«Ένα από τα οφέλη για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι η περαιτέρω μείωση των τιμών της ενέργειας», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη συνάντηση της Παρασκευής στο Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, οι παρόντες επικεφαλής των πετρελαϊκών εταιρειών εξέφρασαν επιφυλάξεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, δήλωσε: «Τα περιουσιακά μας στοιχεία έχουν κατασχεθεί δύο φορές, οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι για να επανέλθουμε για τρίτη φορά θα χρειαστούν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν και την τρέχουσα κατάσταση».

«Σήμερα είναι αδύνατο να επενδύσουμε».

Η Βενεζουέλα έχει περίπλοκες σχέσεις με τις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες από τότε που ανακαλύφθηκε πετρέλαιο στο έδαφός της, πριν από περισσότερα από 100 χρόνια.

Η Chevron είναι η τελευταία μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη χώρα.

Ένας μικρός αριθμός εταιρειών από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της ισπανικής Repsol και της ιταλικής Eni, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση στο Λευκό Οίκο, είναι επίσης ενεργές στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Ο Ντάρεν Γουντς, διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, συνομιλεί με τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ (αριστερά) και τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ πριν από την ομιλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη της βιομηχανίας πετρελαίου στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον. AP/Evan Vucci

Τραμπ: Συνεργάζεστε με εμάς, όχι με τη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αποφασίσει ποιες εταιρείες θα επιτραπεί να λειτουργούν.

«Συνεργάζεστε απευθείας με εμάς. Δεν συνεργάζεστε καθόλου με τη Βενεζουέλα. Δεν θέλουμε να συνεργάζεστε με τη Βενεζουέλα», είπε.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι εργάζεται για την «επιλεκτική» άρση των αμερικανικών κυρώσεων που έχουν περιορίσει τις πωλήσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι συνεργάζονται με τις προσωρινές αρχές της χώρας, η οποία επί του παρόντος διοικείται από την πρώην δεύτερη στην ιεραρχία του καθεστώτος Μαδούρο, την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες.

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι προτίθενται να ασκήσουν έλεγχο στις πωλήσεις του πετρελαίου, ως μέσο για να διατηρήσουν την επιρροή τους στην κυβέρνηση της Ροντρίγκες.

Η πρώην αντιπρόεδρος και νυν προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες. AP/Ariana Cubillos

Αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ κατάσχεσαν αρκετά δεξαμενόπλοια που μετέφεραν πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εργάζονται για τη δημιουργία μιας διαδικασίας πώλησης, η οποία θα καταθέτει τα χρήματα που θα συγκεντρώνονται σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τις ΗΠΑ.

«Είμαστε ανοιχτοί για συνεργασίες», δήλωσε ο Τραμπ.

Μειωμένη παραγωγή πετρελαίου υπό το καθεστώς Μαδούρο

Η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας έχει «καταρρεύσει» τις τελευταίες δεκαετίες από την μείωση των επενδύσεων και την κακή διαχείριση από το Καράκας, καθώς και από τις αμερικανικές κυρώσεις. Με περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, η χώρα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας προσφοράς.

Η Chevron, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο της παραγωγής της χώρας, δήλωσε ότι αναμένει να ενισχύσει την παραγωγή της, αξιοποιώντας την τρέχουσα παρουσία της, ενώ η Exxon δήλωσε ότι εργάζεται για την αποστολή μιας τεχνικής ομάδας που θα αξιολογήσει την κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες.

Η Repsol, η οποία σήμερα έχει παραγωγή περίπου 45.000 βαρέλια την ημέρα, δήλωσε ότι βλέπει τη δυνατότητα να τριπλασιάσει την παραγωγή της στη Βενεζουέλα τα επόμενα χρόνια, υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Στελέχη άλλων εταιρειών δήλωσαν επίσης ότι οι υποσχέσεις του Τραμπ για αλλαγή θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και ότι ελπίζουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία.

«Οι συνθήκες απλά δεν είναι κατάλληλες»

«Είμαστε έτοιμοι να πάμε στη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Μπιλ Άρμστρονγκ, που ηγείται μιας ανεξάρτητης εταιρείας γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. «Από άποψη ακινήτων, είναι ακίνητα πρώτης κατηγορίας».

Ωστόσο, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η σημαντική αύξηση της παραγωγής θα απαιτήσει σημαντικές προσπάθειες.

«Είναι όσο το δυνατόν πιο ευγενικοί και υποστηρικτικοί, χωρίς να δεσμεύονται οικονομικά», δήλωσε ο David Goldwyn, πρόεδρος της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Goldwyn Global Strategies και πρώην ειδικός απεσταλμένος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών για διεθνή ενεργειακά θέματα.

Η Exxon και η Shell «δεν πρόκειται να επενδύσουν ούτε δισεκατομμύρια δολάρια, πόσο μάλλον δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια», χωρίς ασφάλεια των εγκαταστάσεων, νομική βεβαιότητα ότι δεν θα χάσουν τις επενδύσεις τους και ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο, δήλωσε ο Goldwyn.

Ο Μπιλ Άρμστρονγκ, διευθύνων σύμβουλος της Armstrong Oil and Gas, κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον. AP/Evan Vucci

«Δεν είναι πραγματικά ευπρόσδεκτο από την άποψη της βιομηχανίας», είπε. «Οι συνθήκες απλά δεν είναι κατάλληλες».

Επιδοτήσεις και πολιτική σταθερότητα

Ενώ οι μικρότερες εταιρείες μπορεί να είναι πιο πρόθυμες να επενδύσουν και να βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας κατά το επόμενο έτος, είπε ότι αυτές οι επενδύσεις θα κυμανθούν πιθανώς στα 50 εκατομμύρια δολάρια - μακριά από το «φανταστικό» ποσό των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Rystad Energy εκτιμά ότι θα χρειαστούν 8 έως 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες επενδύσεις ετησίως για να τριπλασιαστεί η παραγωγή έως το 2040.

Η προτεινόμενη από τον Τραμπ επένδυση 100 δισ. δολαρίων στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγή, αν πραγματοποιηθεί, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της εταιρείας, Claudio Galimberti.

Είπε ότι οι εταιρείες θα ήταν πιθανό να επενδύσουν σε τέτοια κλίμακα μόνο με επιδοτήσεις και πολιτική σταθερότητα. Οι Αμερικανοί δεν πρέπει να περιμένουν ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του πετρελαίου στο άμεσο μέλλον, πρόσθεσε.

«Θα είναι δύσκολο να δούμε μεγάλες δεσμεύσεις πριν σταθεροποιηθεί πλήρως η πολιτική κατάσταση και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα συμβεί αυτό», τόνισε.

*Με πληροφορίες από BBC

