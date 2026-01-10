Κολομβία: Ηγέτης των ανταρτών καλεί σε «συσπείρωση» την λατινική Αμερική ενάντια στις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC κάλεσε τους αντάρτες στην Κολομβία – και όχι μόνο – να συσπειρωθούν εναντίον του παρεμβατισμού των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που είδε το φως της δημοσιότητας.

Ο Νέστορ Γκρεγκόριο Βέρα Φερνάντες – ευρύτερα γνωστός ως «Ιβάν Μορδίσκο» – απηύθυνε αυτήν την έκκληση στον απόηχο της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορές που κληρονομήθηκαν από το παρελθόν και εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ μας, αλλά σήμερα αντιμετωπίζουμε έναν κοινό εχθρό», δήλωσε ο ηγέτης της EMC, μιας ανταρτικής ομάδας που απέρριψε την ειρηνευτική συμφωνία του 2016 μεταξύ των ανταρτών FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας) και της κολομβιανής κυβέρνησης.

