Washington Post: το παρασκήνιο της σύλληψης Μαδούρο

Το παρασκήνιο που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύπτει η Washington Post, περιγράφοντας έντονες διπλωματικές κινήσεις, προτάσεις ασύλου και μια τελική άρνηση που, όπως φαίνεται, σφράγισε τις εξελίξεις.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, δεύτερος στην ιεραρχία του Βατικανού μετά τον Πάπα και επί χρόνια κεντρικός διπλωματικός διαμεσολαβητής, επικοινώνησε επειγόντως με τον Μπράιαν Μπερτς, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα. Ζήτησε σαφείς απαντήσεις για τα αμερικανικά σχέδια στη Βενεζουέλα και για το αν η Ουάσιγκτον στόχευε αποκλειστικά τα δίκτυα ναρκωτικών ή αν επιδίωκε συνολική αλλαγή καθεστώτος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Παρολίν παραδέχθηκε ότι ο Νικολάς Μαδούρο έπρεπε να αποχωρήσει από την εξουσία, την ίδια ώρα όμως παρότρυνε τις ΗΠΑ να του προσφέρουν μια ελεγχόμενη διέξοδο. Για ημέρες επιχείρησε να έρθει σε επαφή με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποφευχθούν αιματοχυσία και γενικευμένη αποσταθεροποίηση στη χώρα.



Οι δίαυλοι ασύλου και ο ρόλος της Μόσχας

Κατά τη συνομιλία του με τον Μπερτς, τον οποίο η Washington Post περιγράφει ως σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, ο καρδινάλιος ανέφερε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να προσφέρει άσυλο στον Μαδούρο. Ζήτησε από την Ουάσιγκτον χρόνο και υπομονή, ώστε ο Βενεζουελανός ηγέτης να πιεστεί να αποδεχθεί την πρόταση.

Η Μόσχα, αν και είχε περιορίσει τα τελευταία χρόνια τη στήριξή της στο Καράκας λόγω της εστίασής της στον πόλεμο στην Ουκρανία, εμφανιζόταν διατεθειμένη να δεχθεί τον Μαδούρο και στενούς συνεργάτες του. Σύμφωνα με την εφημερίδα, διερευνητικές επαφές έγιναν επίσης με την Τουρκία, αλλά και με το Κατάρ, το οποίο λειτουργούσε ως βασικός δίαυλος επικοινωνίας με τη Βενεζουέλα.

Σε ανακοίνωσή του προς τη Washington Post, το γραφείο Τύπου του Βατικανού έκανε λόγο για «απογοητευτική διαρροή» τμημάτων εμπιστευτικής συνομιλίας, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται με ακρίβεια το περιεχόμενό της. Εκπρόσωπος του Μπερτς παρέπεμψε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα.



Οι τελευταίες προειδοποιήσεις και το λάθος στοίχημα

Στους μήνες που προηγήθηκαν, ο Μαδούρο απέρριψε επανειλημμένα ευκαιρίες για ασφαλή αποχώρηση. Όπως λέει άτομο με γνώση της υπόθεσης, έλαβε μια τελευταία προειδοποίηση μόλις λίγες ημέρες πριν από την αμερικανική επιχείρηση σύλληψής του. Κι όμως, αρνήθηκε να υποχωρήσει.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μαδούρο πίστευε ότι τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Τραμπ τον Νοέμβριο είχε εξελιχθεί θετικά. Στην πραγματικότητα, όπως επισημαίνεται, το μήνυμα της Ουάσιγκτον ήταν ότι ο χρόνος του είχε τελειώσει. «Ο πρόεδρος του είπε ότι μπορείς να φύγεις με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο τρόπο», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ φέρεται μάλιστα να προσκάλεσε τον Βενεζουελανό ηγέτη στην Ουάσιγκτον, προσφέροντας ασφαλή διέλευση για κατ’ ιδίαν συνομιλίες. Ο Μαδούρο αρνήθηκε, εκτιμώντας ότι οι Δημοκρατικοί θα κέρδιζαν τις ενδιάμεσες εκλογές και ότι ο ίδιος θα μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία. «Ήταν εκεί έξω και χόρευε», σχολίασε η πηγή. «Τώρα, όχι πια».

