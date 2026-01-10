Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή ηλικιωμένη έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (10/1) στα Ριζώματα της Βέροιας, με μία ηλικιωμένη να ανασύρεται νεκρή, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στη μονοκατοικία που διέμενε.

Σύμφωνα με το veriotis.gr, στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας με 3 οχήματα και 10 Πυροσβέστες, καταφέρνοντας να θέσουν αρχικά υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά, η οποία μαίνεται μέχρι και αυτή τη στιγμή στην οροφή του σπιτιού.

Δυστυχώς, οι Πυροσβέστες εντόπισαν μέσα σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε από την ξυλόσομπα του σπιτιού, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν στο δωμάτιό της, να μην προλάβει να βγει και να χάσει τις αισθήσεις από τις αναθυμιάσεις.

Τα ακριβή αίτια της πρόκλησης της πυρκαγιάς ερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στα χωριά της δημοτικής ενότητας, καθώς και σε κάποια άλλα χωριά του δήμου Βέροιας (Ασώματα, Ραχιά) όπως και σε τμήμα του υδροηλεκτρικού (Σφηκιά).

