Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σκεπή οικίας στον Λαγκαδά

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σκεπή οικίας στον Λαγκαδά
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (10/1) σε κεραμοσκεπή οικίας στον δήμο Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ άγνωστες είναι μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

