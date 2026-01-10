Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σκεπή οικίας στον Λαγκαδά

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (10/1) σε κεραμοσκεπή οικίας στον δήμο Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ άγνωστες είναι μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Διαβάστε επίσης