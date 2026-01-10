Ροδόπη: Κορυφώνεται η αγωνία για τον 85χρονο αγρότη - Αγνοείται για τρίτο 24ωρο

Άκαρπες εξακολουθούν να είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 85χρονου που αγνοείται στη Ροδόπη για τρίτο εικοσιτετράωρο, ενώ το τρακτέρ του βρέθηκε στον Λίσσο ποταμό.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο αρχισυντάκτης του τοπικού μέσου xronos.gr στην τηλεόραση του Σκαϊ, οι έρευνες για να βρεθεί ο αγνοούμενος συνεχίζονται σε τρία επίπεδα: Μέσα στο ποτάμι με δύτες, από αέρος με drones της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας και από γης με πυροσβέστες και με πλήθος εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού και κατοίκων της περιοχής.

Ο ίδιος επισήμανε πως η γεωμορφολογία της περιοχής δυσκολεύει το έργο των διασωστών.

Ο ηλικιωμένος έδωσε τελευταία σημάδια ζωής το βράδυ στις 7 Ιανουαρίου. Δεν επέστρεψε στο σπίτι του με αποτέλεσμα τα παιδιά του να ανησυχήσουν και να κινήσουν τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του. Έκτοτε η αγωνία για την τύχη του 85χρονου βρίσκεται στο «κόκκινο».