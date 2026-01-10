Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έπεσε στο γκρεμό - Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό γυναίκας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (10/1) στον δρόμο από Ακούμια προς Τριόπετρα, στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, όχημα εξετράπη της πορείας του, για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο γκρεμό. Στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας άνδρας και μία γυναίκα, με τον πρώτο να ανεβαίνει στο δρόμο καλώντας τις αρχές.

Εκτός οχήματος έμεινε τραυματισμένη η γυναίκα, για την οποία αυτή τη στιγμή γίνεται επιχείρηση από την πυροσβεστική για να τη μεταφέρει στο δρόμο και να την παραλάβει το ΕΚΑΒ.

