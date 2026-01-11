Ρωσία: Τέσσερις τραυματίες από επιδρομές ουκρανικών drones

Μια ιατρική δομή, επτά πολυκατοικίες και έξι σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του αεροπορικού πλήγματο

Ρωσία: Τέσσερις τραυματίες από επιδρομές ουκρανικών drones

Στρατιώτες προετοιμάζουν ένα drone «Kazhan» στην πρώτη γραμμή κοντά στην πόλη Chasiv Yar, στην περιοχή Donetsk της Ουκρανίας, την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025. (Oleg Petrasiuk/24η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία της Ουκρανίας μέσω AP)

Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες και ζημιές σε αρκετά κτίρια είναι ο απολογισμός της επιδρομής ουκρανικών drones στη ρωσική πόλη Βαρόνεζ, το βράδυ του Σαββάτου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Μια ιατρική δομή, επτά πολυκατοικίες και έξι σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του αεροπορικού πλήγματος, αναφέρει ο περιφερειάρχης Γκούσεφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη επίθεση.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, το Κίεβο διαμηνύει ότι εξαπολύει επιθέσεις εναντίον ρωσικών εδαφών με στόχο να αποδυναμώσει την πολεμική μηχανή της Μόσχας και εν είδει αντιποίνων στο μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones που δέχονται ουκρανικές πόλεις και υποδομές, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Την Παρασκευή, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο εναντίον της πόλης Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία – χώρα-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ –, σε μια επίθεση που οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου απέδωσαν στις προσπάθειες της Μόσχας να τους αποθαρρύνει να συνεχίσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία.

